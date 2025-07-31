مديرة زراعة طهطا تتابع ميدانيًا صرف الأسمدة المدعمة بحاجر مشطا في سوهاج

في إطار توجيهات وزارة الزراعة بتكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة صرف المستلزمات الزراعية للمزارعين، أجرت المهندسة أحلام صابر، مديرة الإدارة الزراعية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، زيارة تفقدية لقرية حاجر مشطا، تابعت خلالها أعمال صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعية الزراعية بالقرية.

رافقها خلال الجولة كل من المهندس عبد العال محمود، مدير إدارة التعاون الزراعي، ورأفت خير، رئيس قسم الخدمات الزراعية، حيث تم الوقوف على سير منظومة الصرف والتأكد من التزام الجمعية بالضوابط والمعايير المُنظمة لعملية التوزيع.

عملية صرف الأسمدة بسوهاج

وأكدت المهندسة أحلام صابر أن التواجد الميداني يأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج.

والذي شدّد على ضرورة متابعة الصرف على أرض الواقع، والاستماع المباشر لشكاوى واحتياجات الفلاحين، بعيدًا عن أي تعقيدات أو وسطاء.

وشددت على أن الهدف من تلك الجولات هو ضمان وصول الأسمدة لمستحقيها بسهولة ويسر، بما يُحقق العدالة في التوزيع ويمنع التلاعب.

وذلك إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

كما أشارت إلى أن مديرية الزراعة بسوهاج تواصل تكثيف جولاتها التفقدية لمراقبة أداء الجمعيات الزراعية والتأكد من تقديم الخدمات بالشكل الأمثل.

في ظل سعي وزارة الزراعة لتعزيز جسور الثقة والتواصل بين الجهات الرسمية والمزارعين، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة خاصة في محافظات الصعيد.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن محافظة سوهاج تُعد من الركائز الزراعية المهمة في مصر، وأن الجهد مستمر لضمان استقرار القطاع الزراعي ودعم الفلاح السوهاجي في كل مراحل العملية الإنتاجية.