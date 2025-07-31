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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. نشاط ميداني وتعليمي وطبي مكثف وحادث غرق مأساوي

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الفعاليات المهمة والأنشطة المتنوعة، ما بين أحداث تعليمية وصحية.

ووقائع إنسانية مؤلمة، كان أبرزها حفل تخريج طلاب كلية التربية النوعية، وإعلان نتيجة كلية الطب، واستقبال مئات الحالات بمستشفى الطوارئ الجامعي، بالإضافة إلى حادث غرق طفل في إحدى الترع بدائرة مركز سوهاج.

رئيس جامعة سوهاج يشهد تخريج الدفعة الثانية بكلية التربية النوعية

شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب كلية التربية النوعية، والبالغ عددهم 643 طالبًا وطالبة.

وذلك بحضور نائبي رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، وقيادات الجامعة وأولياء الأمور، وذلك بقاعة قناة السويس بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وأكد "النعماني" خلال كلمته أن كلية التربية النوعية تمثل روح الجامعة، لما تقدمه من طلاب موهوبين في مجالات الفن والموسيقى والإعلام التربوي.

واشاد بمستوى مشروعات التخرج والأنشطة التي تعكس مستوى تعليمي متميز. وقد تخلل الحفل عروض فنية وموسيقية متنوعة، وتم في نهايته تكريم أوائل الدفعة.

إعلان نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب بنسبة نجاح 53.8%

أعلنت جامعة سوهاج، النتيجة النهائية لطلاب الفرقة الأولى بكلية الطب للعام الجامعي 2024-2025، حيث بلغت نسبة النجاح 53.8%، من إجمالي 772 طالبًا وطالبة، بعد اجتيازهم امتحانات الدور الأول.

وحصل 207 طالبًا على تقدير ممتاز، و72 على تقدير جيد جدًا، و38 على تقدير جيد، بينما بلغ عدد الراسبين 359 طالبًا بنسبة 46.2%، ما يعكس حجم التحديات الأكاديمية في الكلية.

222 حالة طوارئ بمستشفى الجامعة الجديد.. و124 حجزًا داخليًا

وفي الشأن الصحي، أعلنت جامعة سوهاج عن استقبال مستشفى الطوارئ الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، لـ222 حالة طارئة خلال 24 ساعة فقط، من بينها 68 حالة حوادث، و154 حالة مرضية، تم حجز 124 منها داخل الأقسام والرعايات المختلفة.

وبحسب تصريحات الدكتور حسان النعماني، فإن قوة إشغال المستشفى خلال اليوم بلغت 266 حالة، موزعة على أقسام الرعايات والعنايات والباطنة والجراحة والأطفال والنساء والتوليد.

وأوضح فريق الإدارة الطبية بالمستشفى أن المستشفى في حالة طوارئ دائمة، مع جاهزية كاملة لغرف العمليات ووحدات العناية المركزة.

مأساة إنسانية.. غرق طفل في ترعة بمركز سوهاج

شهد مركز سوهاج واقعة مؤلمة، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعه غرقًا أثناء استحمامه هربًا من حرارة الجو في إحدى الترع القريبة من مسكنه.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بغرق الطفل "أحمد ي.ق.ع" بالترعة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن التيار جرف الطفل لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثمان بواسطة قوات الإنقاذ النهري، ونقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.

وأكدت التقارير الطبية أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة "إسفكسيا الغرق"، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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