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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جامعة سوهاج: كلية الطب تحرص على عقد لقاء تعريفي للطلاب الجدد بداية كل عام

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
محمد البدوي

قال الدكتور حسان نعماني رئيس جامعة سوهاج إن كلية الطب تحرص في بداية كل عام دراسي على عقد لقاء تعريفي يشمل الطلاب الجدد، بهدف تهيئتهم نفسياً وتربوياً للمرحلة الجامعية، وإزالة الرهبة المرتبطة بالانتقال من التعليم المدرسي إلى التعليم الجامعي، حيث يكون التفاعل مباشراً مع أعضاء هيئة التدريس.

التواصل مع الإدارة الأكاديمية

وأشار “نعماني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” والمذاع عبر قناة “النهار” إلى أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بمشاكل الطلاب، حيث يتم تخصيص لقاءات دورية غير مرتبطة بالمقررات أو المحاضرات، يتم خلالها الاستماع إلى شكاوى الطلاب واقتراحاتهم، بالإضافة إلى تخصيص طالب من زملائهم كممثل للتواصل مع الإدارة الأكاديمية لنقل أي مشكلة تخص الفهم أو مواعيد المحاضرات أو الامتحانات، في إطار نظام يعزز من التفاعل ويقرب المسافات بين الطلاب والإدارة.

 نسبة الرسوب بكلية الطب 

وقال الدكتور حسن نعماني رئيس جامعة سوهاج، إنّ نسبة الرسوب في كلية الطب لهذا العام تُعد غير معتادة مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن لها أسباباً واضحة تتعلق بمعايير الدراسة والامتحانات داخل الكلية.

جامعة سوهاج حسان نعماني كلية الطب التعليم الجامعي الإدارة الأكاديمية

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