جامعة سوهاج: نضع في اعتبارنا مسئولية إعداد خريج مؤهل للتعامل مع البشر

قال الدكتور حسن نعماني رئيس جامعة سوهاج، إنّ نسبة الرسوب في كلية الطب لهذا العام تُعد غير معتادة مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن لها أسباباً واضحة تتعلق بمعايير الدراسة والامتحانات داخل الكلية.

إعداد خريج مؤهل للتعامل مع البشر



وأضاف نعماني في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الامتحانات تُجرى بنظام إلكتروني يضمن العدالة ويُجنب الأخطاء البشرية، كما أن الجامعة تضع في اعتبارها مسؤولية إعداد خريج مؤهل للتعامل مع البشر في مهنة الطب، وهي مهنة تتطلب أعلى درجات الكفاءة والاحترام.



وتابع، أنّ مستوى الامتحان هذا العام جاء مماثلاً لما اعتادت عليه الكلية في السنوات السابقة، حيث يتم إعداد الامتحانات وفقاً لمعايير واضحة تراعي جميع مستويات الطلاب، بدءاً من الطالب المتوسط وحتى الطالب المتفوق.

واستشهد بنسب النجاح قائلاً إن من بين 413 طالباً، حصل 207 على تقدير "امتياز"، و72 على "جيد جداً"، ما يعني أن نحو 300 طالب من إجمالي الناجحين تفوقوا بدرجات مرتفعة، في حين حصل 38 على تقدير "جيد" و96 على "مقبول".

