مدير أمن سوهاج الجديد يتفقد الحماية المدنية ويجوب شوارع المدينة

في جولة الميدانية ميدانية موسعة، أجرى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج الجديد، زيارة تفقدية شاملة صباح اليوم لإدارة الحماية المدنية.

وعدد من الشوارع والمحاور الحيوية بمدينة سوهاج، في خطوة تعكس رؤيته الأمنية القائمة على التواجد الميداني الفعّال وتعزيز التواصل المباشر مع كافة الوحدات الشرطية والمواطنين.

مدير أمن سوهاج يتفقد الحماية المدنية

بدأ مدير الأمن جولته بتفقد إدارة الحماية المدنية، حيث تابع جاهزية المعدات الفنية وأطقم التدخل السريع.

واستمع إلى شرح تفصيلي حول خطط الطوارئ ومهام فرق الإنقاذ والإطفاء. وأشاد اللواء عبدالعزيز بمستوى الجهوزية والانضباط.

واكد أن الحماية المدنية تُعد خط الدفاع الأول في مواجهة الحوادث والأزمات، وأن تدريب الأفراد على أعلى مستوى أمر لا يقبل التهاون.

ثم انتقل إلى جولة مرورية ميدانية في شارع 15 وشارع الجمهورية، وعدد من المحاور الرئيسية بالمدينة، حيث تابع بنفسه الحركة المرورية.

ووجه رجال المرور باليقظة التامة والتعامل الحضاري مع المواطنين، وضرورة تحقيق الانضباط المروري مع احترام كرامة الجميع.

وشدد على أهمية الوجود الشرطي المستمر خاصة في أوقات الذروة لتسهيل الحركة وضبط أية مخالفات بحزم ووعي.

كما شملت الجولة تفقد أعمال إدارة شرطة المسطحات المائية على كورنيش النيل، حيث راقب مدير الأمن سير العمل، واطمأن على استعدادات فرق الإنقاذ النهري، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الأداء والاستجابة الفورية لأي بلاغات تتعلق بالمجرى المائي.

وقد لاقت الجولة استحسان المواطنين الذين أعربوا عن ارتياحهم لحرص القيادات الأمنية على التواجد بينهم في الشارع.

واعتبروا ذلك دلالة واضحة على جدية القيادة الجديدة في التعامل مع قضايا الأمن بشكل مباشر وشفاف.

واختتم اللواء دكتور حسن عبدالعزيز جولته مؤكدًا أن ملف الأمن على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفًا للجولات الميدانية، وتطويرًا شاملًا لمنظومة العمل الشرطي، بما يضمن استقرار الشارع السوهاجي وتحقيق الأمان الحقيقي لكل مواطن.