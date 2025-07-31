مدير أمن سوهاج يقود لجنة مرورية بمحيط مديرية التربية والتعليم

قاد اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اليوم، لجنة مرورية بمحيط مديرية التربية والتعليم وسط مدينة سوهاج، للاطمئنان على انتظام الحالة المرورية وتيسير حركة السير، خاصة في أوقات الذروة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة.

وشملت الجولة تفقد عددا من الشوارع والميادين الرئيسية، للوقوف على الحالة الأمنية، ومتابعة مدى التزام المواطنين وقائدي المركبات بتعليمات المرور، كما تم التأكيد على انتشار الخدمات الأمنية والمرورية بشكل مكثف، بما يضمن تحقيق الانضباط وتأمين المواطنين.

مدير أمن سوهاج الجديد يتابع الحركة الأمنية بشوارع المدينة

كما وجه مدير الأمن القيادات الأمنية والضباط الميدانيين بضرورة التفاعل السريع مع أي بلاغات أو استغاثات، والعمل على رفع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية، والتأكيد على حسن معاملة المواطنين.

وتأتي تلك الجولات في إطار حرص مديرية أمن سوهاج على تعزيز التواجد الأمني الفعّال، ورفع مستوى الأداء الميداني، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.