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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة المراغة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، سوق اليوم الواحد بمدينة المراغة، وذلك ضمن سلسلة الأسواق التي تنظمها المحافظة في مختلف المراكز لتوفير احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقد حضر الافتتاح كل من اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والنائب رفعت شكيب، والنائب سامي سوس أعضاء مجلس النواب، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين.

والدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري، وخالد أبو محسب رئيس مركز ومدينة المراغة.

أكد محافظ سوهاج أن افتتاح سوق اليوم يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء معارض السلع الغذائية، وأسواق اليوم الواحد، لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم محدودي الدخل.

أشار إلى أهمية هذه المبادرات في توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار تقل بنسبة 20 إلى 25% مقارنة بالأسواق التجارية.

ولفت إلى أن سوق المراغة هو التاسع من نوعه على مستوى المحافظة بعد أسواق "طما، وساقلتة، وسوهاج، وجرجا، والمنشاة، وأخميم، وطهطا، وجهينة".

محافظة سوهاج

وأكد "سراج" أن المحافظة ستوالي افتتاح الأسواق والمعارض بجميع المراكز والمدن والأحياء لرفع العبء عن كاهل الموطنين، وتقديم سلع تنافسية مع الأسواق الخارجية والسيطرة على الأسعار.

ووجه المحافظ بضرورة توحيد الأسعار داخل السوق، والعمل على تخفيض أسعار بعض السلع، مطالبًا بمد فترة المعرض يومين آخرين لتلبية احتياجات المواطنين.

وخفض سعر كيلو اللحوم إلى 300 جنيها بدلاً من 320 جنيهًا، وكيلو السكر إلى 28 جنيها، كما شدد على أهمية الرقابة المستمرة على الأسعار وجودة السلع.

ووجه وكيل وزارة التموين بإحكام الرقابة التموينية ومتابعة السوق يوميًا.

وخلال جولته بالسوق، التقى "سراج " عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، موجها بدراستها والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها بشكل فوري، كما أبدى المواطنين سعادتهم بالاسعار المخفضة وطالبوا باستمرار هذه الأسواق.

ويأتي افتتاح هذا السوق في إطار حرص محافظة سوهاج على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

وشهد السوق إقبالاً كثيفًا من المواطنين، حيث يضم مجموعة متنوعة من العارضين المتخصصين في بيع الخضروات، الفاكهة، اللحوم، الأسماك، السلع التموينية، والمواد الأساسية، وجناح "أهلا مدرستي" لبيع الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

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