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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم.. مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل 10 مصابين

مستشفى سوهاج الجامعي
مستشفى سوهاج الجامعي
سوهاج _ أنغام الجنايني

استقبلت مستشفيات سوهاج الجامعية، خلال الساعات الماضية، 10 مصابين جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد محال المأكولات بمدينة سوهاج، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل بالمكان.

وأسفر الحريق عن عدد من الإصابات بينهم حالات بحروق وجروح متفرقة، إلى جانب بعض المصابين في مشاجرة وقعت بالتزامن بجوار موقع الحريق.

وفور وصول المصابين إلى المستشفى، تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل أقسام الطوارئ، وتجهيز فرق طبية متعددة التخصصات.

وذلك مع توفير أعلى مستوى من الرعاية العاجلة، وتجهيز أسرة العناية المركزة وقسم الحروق والتجميل لمتابعة الحالات التي تستدعي التدخل الفوري.

مستشفى سوهاج الجامعي

وجاءت تفاصيل الإصابات كالتالي:

  • الحالة الأولى: (م. أ. ح – 32 عامًا)، مصاب بحروق لهبية بالوجه والطرف العلوي بنسبة 15%، تم إجراء الإسعافات اللازمة وحُجز بالقسم الداخلي، وحالته لا تستدعي دخول العناية المركزة.
  • الحالة الثانية: (أ. ش- 32 عامًا)، يعاني من حروق لهبية بالوجه والطرف العلوي والكتف بنسبة 17%، وحالته مستقرة ولا تحتاج لعناية مركزة.
  • الحالة الثالثة: (أ. و- 28 عامًا)، مصاب بجروح في الوجه والرقبة، تم خياطة الجرح خارج المستشفى، وحُجز بالقسم الداخلي، ولا حاجة للعناية المركزة.
  • الحالة الرابعة: (أ. أ. ل – 27 عامًا)، مصاب بجروح متفرقة بالوجه وجرح قطعي في الرقبة، يجري رتق الجروح حاليًا، وحالته لا تستدعي دخول العناية.
  • الحالة الخامسة: (ز. ع – 17 عامًا)، يعاني من حروق بالوجه بنسبة 9%، مع اشتباه في كسر بقاع الجمجمة، وتم عمل الإسعافات الأولية وتحويله لعمل أشعة مقطعية على المخ.
  • الحالة السادسة: (م. ب – 19 عامًا)، مصاب بإصابات متفرقة في الجسم، حالته العامة مستقرة.
  • الحالة السابعة: (و. أ. م – 19 عامًا)، مصاب بجروح سطحية متفرقة، الحالة مستقرة.
  • الحالة الثامنة: (ج. و. أ – 19 عامًا)، مصاب بجرح قطعي في فروة الرأس، حالته العامة مستقرة.
  • الحالة التاسعة: (م. م. أ – 20 عامًا)، طالبة بكلية العلوم، حالتها العامة مستقرة.
  • الحالة العاشرة: (ز. ط. م – 20 عامًا)، في حالة حرجة، يعاني من حروق بنسبة 35% من الدرجة الثانية، مع كسور بعظام الجمجمة ونزيف تحت الأم العنكبوتية، ودرجة وعي "غيبوبة".

ويتابع الدكتور رئيس جامعة سوهاج، تطورات الحالة الصحية للمصابين أولًا بأول، حيث أصدر توجيهاته بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واستمرار تواجد جميع الفرق الطبية والإدارية داخل المستشفى لمتابعة تطورات الحالات حتى تمام الشفاء.

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