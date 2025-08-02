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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد عبارة جزيرة الشورانية بالمراغة.. واجتماع عاجل لمراجعة تشغيل العبارات

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، عبارة النقل النهري التي تربط مدينة المراغة بجزيرة الشورانية، وذلك خلال جولة ميدانية بمركز ومدينة المراغة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والنائب رفعت شكيب، والنائب سامي سوس أعضاء مجلس النواب، وخالد أبو محسب رئيس مركز ومدينة المراغة.

محافظة سوهاج

وخلال تفقده العبّارة، استمع المحافظ إلى مطالب عدد من المواطنين، واطمأن على انتظام حركة نقل الأفراد والبضائع بين ضفتي النيل، مشددًا على أهمية الالتزام بمعايير الأمان والسلامة.

ووجّه "سراج" بعقد اجتماع عاجل برئاسة السكرتير العام المساعد، وبحضور الجهات المعنية من الإنقاذ النهري، والمسطحات المائية، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز “طهطا، وطما، والبلينا، والمراغة”.

وذلك لمراجعة إمكانية تشغيلها على أكثر من فترة يوميًا لتلبية احتياجات الأهالي، وتيسير حركة المواطنين، خاصة في فترات الذروة، ورفع كفاءتها بما يضمن السلامة الكاملة لتشغيلها، مع دراسة تشغيل عبارتين بالتبادل للقضاء على الإزدحام وتكدس المواطنين.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تطوير منظومة النقل النهري وتحسين مستوى الخدمة، بما يضمن سلامة وأمان المواطنين.

وأشار إلى أن جولاته الميدانية مستمرة لمتابعة المشروعات والوقوف على مستوى الأداء الخدمي بمختلف المراكز.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج جزيرة الشورانية جولة

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