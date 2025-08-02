انفجار أسطوانة غاز ومشاجرة جماعية في سوهاج.. والنيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا

أعلنت النيابة الإدارية بسوهاج فتح تحقيق موسع في واقعتين منفصلتين شهدتهما مدينة سوهاج، الأولى انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المطاعم، والثانية مشاجرة بين عاملين بعدد من المحال التجارية، مما أسفر عن إصابات وخسائر مادية.

وبحسب بيان النيابة، فإن الحريق نشب مساء الجمعة داخل مطعم يفتقر لاشتراطات السلامة داخل ممر ضيق يضم عددًا من المحال غير المرخصة، وأسفر عن إصابة عدد من المواطنين وامتداد النيران لواجهات محال مجاورة. وعلى الفور، أصدرت الجهة الإدارية قرارات غلق إداري للمحال المخالفة.

كما رصدت النيابة مشاجرة بين عاملين بمحلين للمأكولات والمشروبات بسبب خلاف على وضع الطاولات، نتج عنها إصابات بين المواطنين وإشغالات تعيق حركة المرور.

وأمر المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية – بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار عبد العال فرج وعضوية عدد من أعضاء النيابة، لمعاينة موقعي الحادث، وسماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة.

كما قررت النيابة استدعاء مسؤولي الوحدات المحلية، ومديرية القوى العاملة، والحماية المدنية للوقوف على المخالفات والتقصير في إجراءات الترخيص والسلامة.

وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على أوجه القصور وتحديد المسؤولين تمهيدًا لمحاسبتهم قانونيًا.