قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم
ردا على التصعيد الروسي.. ترامب يصدر توجيهات بنشر غواصتين نوويتين |ماذا سيحدث؟
شريكي اتهمني بالجنون.. محمد أبو العينين يكشف كواليس إنشاء أول مصنع سيراميك في مصر
النائب محمد أبو العينين: تمثيل الشعب شرف ومسؤولية والصناعة مفتاح التقدم
علي جمعة: مرافقة النبي في الجنة لا تكون إلا بكثرة السجود
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
التعليم العالي: اليوم.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انتهاء دورة استراتيجيات القيادة للنيابة الإدارية في الكلية العسكرية للعلوم

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

شهد المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء الدكتور أركان حرب عادل إمام حامد - مدير الكلية العسكرية لعلوم الإدارة، فعاليات ختام "الدورة المتقدمة في استراتيجيات القيادة للقطاع القضائي"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية بالتعاون مع الكلية العسكرية لعلوم الإدارة، بمشاركة (٥٠) من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية، إلى جانب عدد من أعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة، على مدار عشرة أيام تدريبية خلال الفترة من ١٤ إلى ٣١ يوليو الجاري، بمقر الكلية العسكرية لعلوم الإدارة.

انتهاء دورة استراتيجيات القيادة للنيابة الإدارية

جاء ذلك بحضور كل من المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار الدكتور/ أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار/ محمد صلاح - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة/ هبة منصور - عضو مركز الإعلام والرصد، والمستشار الدكتور/ معتز الهلالي – عضو مركز التدريب القضائي ومشرف الدورة، ولفيف من قيادات الأكاديمية يتقدمهم العميد الدكتور أركان حرب/ تامر أبو الفتوح - نائب مدير الكلية العسكرية لعلوم الإدارة.

وقد ارتكز برنامج الدورة على عدة محاور رئيسية شملت: التخطيط والإدارة الاستراتيجية، إدارة الأزمات واستشراف المستقبل، صناعة واتخاذ القرار، بناء الجدارات القضائية فى ظل المتغيرات العالمية، والتي جرى تناولها من خلال سلسلة من المحاضرات - على مدار أيام انعقادها - جرى تقديمها على يد نخبة متميزة من المحاضرين، جاءت على النحو التالي:

-المحور الأول:
"التخطيط الاستراتيجي" وتفضل بإلقائها لواء دكتور/ إبراهيم هلال.
"الإدارة الاستراتيجية" وتفضل بإلقائها الدكتور/ شريف صلاح الدين.
"نقل الخبرة" وتفضل بإلقائها الوكيل الأول دكتور/ أحمد ندا - مجلس الدفاع الوطني.

-المحور الثاني:
"إدارة الأزمات والتفاوض" وتفضل بإلقائها لواء دكتور/ عادل عبد العليم.
"استشراف المستقبل" وتفضلت بإلقائها دكتورة / نهلة السباعي.
"نقل الخبرة " وتفضل بإلقائها لواء أركان حرب دكتور/ عبد الرحمن وهدان - مدير مركز الأزمات الأسبق، ومساعد رئيس هيئة العمليات.

-المحور الثالث:
"صناعة واتخاذ القرار في عصر الرقمنة" وتفضلت بإلقائها الدكتورة / غادة عامر.  
"دور القاضي في صناعة القرار وحل المشكلات" وتفضل بإلقائها عميد أركان حرب دكتور/ تامر أبو الفتوح.

-المحور الرابع:
"بناء الجدارات القضائية وقيادة التغيير" وتفضل بإلقائها المستشار دكتور/ معتز الهلالي 
"مسؤولية القاضي القائد تجاه الأمن القومي" وتفضل بإلقائها لواء أركان حرب دكتور/ بهجت فريد.  
"المتغيرات العالمية في ٢٠٢٥" وتفضل بإلقائها لواء أركان حرب دكتور/ سمير فرج.

وفي ختام البرنامج، تم تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمستشارين المشاركين، والتقاط الصور التذكارية.

واختُتمت الفعاليات بتبادل الدروع التذكارية بين المستشار/ محمد الشناوي، واللواء أركان حرب دكتور/ عادل إمام حامد، تقديرًا للتعاون المثمر بين النيابة الإدارية والكلية العسكرية لعلوم الإدارة.

النيابة الإدارية مدير الكلية العسكرية لعلوم الإدارة الكلية العسكرية رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

ترشيحاتنا

أرشيفية

"صباح البلد" يرصد تفاصيل طقس السبت 2 أغسطس 2025

صورة أرشيفية

رئيس الجالية المصرية بألمانيا: انتخابات الشيوخ استحقاق دستوري وواجب

الهيئة الوطنية للانتخابات

لليوم الثاني.."الهيئة الوطنية"تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

بالصور

السيارات الكهربائية تتسبب في تدهور مبيعات كيا خلال 2025

كيا
كيا
كيا

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد