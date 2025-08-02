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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وسام أبو علي يتلقى صدمة جديدة من مدرب كولومبوس الأمريكي .. ماذا حدث؟

وسام أبو علي
وسام أبو علي
أحمد أيمن

تلقى الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب فريق كولومبوس الأمريكي والأهلي السابق، صدمة جديدة من قبل جيرج بيرهالتر المدير الفني للفريق.. فما القصة؟

نادي كولومبوس الأمريكي قد تعاقد مع وسام أبو علي بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية، في صفقة قدرت بـ8.5 مليون يورو شاملة الإضافات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يأتي ذلك بعد السجل التهديفي المميز للمهاجم الفلسطيني، حيث سجل وسام أبو علي 38 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 60 مباراة رسمية مع الأهلي، من بينها تسجيله “هاتريك” تاريخي في مباراة دور المجموعات لكأس العالم للأندية أمام بورتو.

رحيل وسام أبو علي

توصل النادي الأهلي لاتفاق على بيع وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس نظير مبلغ 7.5 مليون دولار إضافة إلى 2 مليون دولار مزايا إضافية و15% من نسبة بيع اللاعب إلى أى نادٍ في المستقبل، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية والبالغة تقريبا 300 ألف دولار.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي انتعاش خزينة النادى بمبلغ 5.5 مليون دولار هي قيمة القسط الأول من صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي خلال الأيام الماضية، وبدأ في البحث عن بديل للمهاجم الفلسطيني.

صدمة جديدة لوسام أبو علي

قام بيرهالتر مدرب كولومبوس باستبعاد وسام أبو علي من قائمة الفريق النهائية لخوض مباراة بويبلا المكسيكي في الجولة الثانية من كأس الدوريات التابعة لـ«الكونكاكاف».

وتعد هذه المباراة الثانية التي يتم فيها استبعاد وسام أبو علي بعد أن سبق وأن أطاح به المدرب من قائمة الفريق لخوض مواجهة ديبوتيفو تولوكا المكسيكي التي أقيمت الأربعاء الماضي، لحساب الجولة الأولى من البطولة ذاتها، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ورغم استبعاد المهاجم الفلسطيني للمرة الثانية، حقق فريق كولومبوس كرو الأمريكي، فوزًا مستحقًا على فريق بويبلا المكسيكي بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من كأس الدوريات التابعة لـ«الكونكاكاف».

أما عن أهداف المباراة، فقد سجل لكولومبوس كرو كل من «مالتي أموندسن – دييجو روسي – أندريس هيريرا»، بينما أحرز هدف بويبلا الوحيد اللاعب إستيبان لوزانو.

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