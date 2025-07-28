ناقد رياضي: أي حد بيقول إن رحيل وسام أبو علي مش هيأثر علي الأهلي يبقي "بيكابر"

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي رحيل وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي السابق من النادي .

وقال فتحي سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أي حد بيقول إن رحيل وسام أبو علي مش هيأثر علي الأهلي يبقي "بيكابر".. وسام هو أفضل مهاجم احترف في مصر آخر 30 سنة.. أنا بشوف إنه أفضل من فلافيو خصوصا في السرعة والرشاقة والضربات الثابتة".

وأضاف :"وبالتأكيد هو أفضل من جراديشار ومحمد شريف.. لكن تأثير غيابه هيبان في البطولات الكبيرة انما في الدوري المصري كل شئ يمشي".

وكان قد وجه وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي السابق، رسالة لمجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والجماهير، بعد رحيله رسميا عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكتب وسام أبوعلى عبر حسابه على "إنستجرام": “جماهير النادي الأهلي العظيمة جه الوقت لكتابة الرسالة الصعبة دي ..أولًا عايز أشكر رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة، اللي وقفوا جنبي من اليوم الأول ودعموني وساندوني في الأوقات الصعبة زي ما شاركتوني اللحظات الجميلة، محظوظ جدًا إني لعبت تحت رئاسة الرئيس الرائع اللي يهتم بمصلحة النادي قبل كل شيء، وكان شرفًا لي إني أعمل تحت قيادته”.