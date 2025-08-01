مفاجأة.. من سيسدد ركلات الجزاء في الأهلي بعد رحيل وسام أبو علي؟

كشفت قناة النادي الأهلي عن مفاجأة في ترتيب مُسددي ركلات الجزاء في الفريق؛ بعد رحيل وسام أبو علي لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي، في صفقة قياسية؛ وذلك للعب بقميص نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

رحيل وسام أبو علي

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق لـ بيع وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس نظير مبلغ 7.5 مليون دولار إضافة إلى 2 مليون دولار مزايا إضافية و15% من نسبة بيع اللاعب إلى أى نادٍ في المستقبل، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية والبالغة تقريبا 300 ألف دولار.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي، انتعاش خزينة النادى بمبلغ 5.5 مليون دولار، هي قيمة القسط الأول من صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي خلال الأيام الماضية، وبدأ في البحث عن بديل للمهاجم الفلسطيني.

ترتيب مسددي ركلات الجزاء في الأهلي

وعرضت القناة عبر برنامج “التريند”، الترتيب الخاص بركلات الجزاء في النادي الأهلي بعد رحيل وسام أبو علي، وتصدره محمود حسن تريزيجيه، ثم أحمد سيد زيزو .

وأوضح البرنامج، أن الأهلي تحصل على ركلة جزاء في ودية فريق إنبي الماضية، ونفذها تريزيجيه، رغم أنه سبق وأهدر ركلة جزاء في مباراة إنتر ميامي الأمريكي خلال كأس العالم للأندية.

ويخوض الفريق، مباراة ودية أخيرة، أمام بتروجت، يوم الأحد المقبل، قبل انطلاق مبارياته بالدوري، حيث سيخوض الأهلي مباراته الأولى أمام فريق مودرن سبورت يوم 9 أغسطس.

موعد انطلاق الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، تقديم موعد انطلاق الدوري المصري؛ بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب، عقب اجتماعه الأخير مع الجبلاية.

جاء تقديم موعد انطلاق الدوري ليبدأ في 8 أغسطس بدلا من 15 من نفس الشهر؛ حتى يخوض اللاعبون 3 أو 4 جولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطني الأول في شهر سبتمبر المقبل، لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا؛ بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وسيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين.