منتخب 20 سنة يخوض ودية أمام الأهلى استعدادا للمونديال

يخوض المنتخب الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم مباراة ودية أمام الفريق الأول بالنادي الأهلى فى السادسة مساء بعد غد الأحد على ستاد السلام ضمن الاستعداد لكأس العالم تحت ٢٠ سنة ، بينما يستعد الاهلى لانطلاقة الدوري .

وقال الكابتن أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب أنه اتفق مع الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي على تواجد لاعبي الأهلى الشباب الدوليين ضمن صفوف المنتخب حيث يوجد كوكبة من شباب الاهلى مع المنتخب جميعهم من القوام الأساسي ، ويسبق ودية الاهلى تجربة للمنتخب السبت المقبل مع الفريق الأول للاتصالات.

فيما واصل الفريق تدريباته اليومية خلال معسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية.