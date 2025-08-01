نجم الأهلي يقترب من الانضمام لنادي قاسم باشا التركي

أكد موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في الأرقام أن نادي قاسم باشا التركي يقترب من التعاقد مع أحمد نبيل كوكا نجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الموقع أن نادي قاسم باشا اقترب من حسم صفقة التعاقد مع أحمد نبيل كوكا بنسبة 99%

ويسعي مسئولو النادي الأهلي حاليا علي إضافة بعض البنود في عقد بيع كوكا إلى قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية

ويرغب الأهلي في تحقيق استفادة مالية من خلال البنود الإضافية كما حدث في عقد بيع وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي، من خلال الحصول على مبلغ مالي حال مشاركة اللاعب في عدد معين من المباريات ونسبة من عائد بيع اللاعب في المستقبل.