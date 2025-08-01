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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد ربيع يغيب عن مواجهة سيراميكا كليوباترا والزمالك في افتتاح الدوري

احمد ربيع
احمد ربيع
ملك موسى

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن أحمد ربيع، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لن يتمكن من اللحاق بمباراة سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وأوضح المصدر أن اللاعب يخضع حالياً لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، بهدف تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد إصابته بشد قوي في العضلة الضامة خلال إحدى الحصص التدريبية للفريق.

وفي سياق متصل، يستعد الزمالك لخوض مباراة ودية اليوم الخميس في تمام السادسة مساءً أمام فريق بروكسي، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

الزمالك احمد ربيع سيراميكا كليوباترا

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