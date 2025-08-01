أحمد ربيع يغيب عن مواجهة سيراميكا كليوباترا والزمالك في افتتاح الدوري

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن أحمد ربيع، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لن يتمكن من اللحاق بمباراة سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وأوضح المصدر أن اللاعب يخضع حالياً لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، بهدف تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد إصابته بشد قوي في العضلة الضامة خلال إحدى الحصص التدريبية للفريق.

وفي سياق متصل، يستعد الزمالك لخوض مباراة ودية اليوم الخميس في تمام السادسة مساءً أمام فريق بروكسي، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.