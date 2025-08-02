إيساف: والنبي الغوا منصات الاغاني ورجعولنا شريط الكاسيت

شارك المطرب ايساف منشوراً جديد بعد إثارة الجدل بشأن موقع التواصل الاجتماعي التيك توك.

وكتب ايساف عبر صفحتة علي فيسبوك، “بالمناسبة والنبي الغوا منصات الاغاني و رجعولنا شريط الكاسيت و البوسترات بتاعته”.

وكان قد حلّ الفنان إيساف ضيفاً على برنامج "اسمعني شكراً" مع الإعلامية سيرا إبراهيم، في حلقة مشبعة بالمشاعر والبوح، تطرّق خلالها لمحطات إنسانية وفنية فارقة في حياته، فتحدث عن والده الراحل، ودموعه التي لا تجف على شقيقه، كما كشف عن الدور الذي لعبته زوجته في حياته، وانتقد حال الفن المعاصر، وأعلن عن أعماله الفنية القادمة وعلى رأسها مسلسل "غموض" الذي وصفه بتجربة مختلفة وشديدة الخصوصية.

تحدّث إيساف عن والده قائلاً: "علّمني الرجولة والكرامة. مكنش بيزعق ولا يضرب، كلمته كانت قانون. كان يربيني بالفعل، مش بالكلام. كنت أتعلم من وقفته، من طريقته في الصرف على أهل بيته رغم إنه مش غني. مكنش بيطلب مني حاجة، كنت بشوف وبقلد. كان بيحب الصدق ويكره الكذب، وعلمني أكون راجل حتى لو ماعنديش جنيه".

وعن شقيقه الراحل قال: "ببكي عليه كل يوم. كان مش بس أخويا، ده كان سندي وصديقي وكتفي. فقدانه كسرني ومش قادر أتقبله لحد النهاردة، وكل ما أفتكره بحس إن فيّ حاجة اتكسرت ومش هتتصلح".

أما عن زوجته، فقال: "هي ضهري الحقيقي. وقفت جنبي في كل لحظة صعبة. فيها حنية واحتواء وصبر مش طبيعي. كل يوم باكتشف فيها حاجة تخليني أحبها أكتر. وجودها غيّر حياتي بجد".

وانتقد إيساف حال الفن الآن قائلاً: "الفن بقى تجارة وفرق كبير بين الشهرة الحقيقية والتريند المؤقت والمنتجين بقوا بيفكروا في المكسب مش في القيمة، والموسيقى الكلاسيك أو البوب اتظلمت وسط زحمة الأنواع الجديدة. أنا مش ضد التطور، بس ضد التفاهة. مش كل حاجة تنتشر تبقى فن".

وأشار إلى إنه لا يحب تكرار نفسه، وقال: "أنا دايمًا بدور على الجديد، حتى لو هنزل أغنية لازم تبقى مختلفة، مش شبه اللي قبلها. الجمهور بقى ذكي، وبيميز بين الشغل الصادق وبين الشغل اللي معمول علشان الترند".

وتحدث عن فكرة تقديم دويتو، قائلاً: "أنا ممكن أعمل دويتو بس مش مع أي حد. لازم تبقى الحاجة مختلفة، وفيها إحساس وموسيقى حقيقية. أنا ماعرفش أقدم حاجة والسلام، لازم يبقى فيها روح، وتعيش سنين مش يومين".

وأكد إيساف أن تركيزه حالياً منصب على التمثيل، وقال: "المزيكا دايماً في قلبي، بس التمثيل بقى شغف تاني عندي.. وعايز أسيب بصمة قوية فيه.. مش مهم الكم، المهم الكيف".