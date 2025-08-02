ليلة سقوط بلوجرز التيك توك | تفاصيل مثير واتهامات خطيـ.رة

من لايفات حصدت ملايين المشاهدات إلى التحقيق والمحاكمة، هكذا تحولت حياة البلوجر الشهير "مداهم" وسوزي الأردنية وعليا مناديل بين ليلة وضحاها، بعدما كانوا يعتلوا قوائم الأكثر مشاهدة على "تيك توك"، ويعيشوا حياة الرفاهية بفضل البث المباشر، ليجدوا نفسهم في قبضة الأمن بعد اتهامات صادمة تتعلق بـ نشر محتوى خادش للحياء ومخالف للقيم العامة.

في هذا التقرير، نكشف القصة الكاملة لسقوط مداهم، وسوزي الأردنية وعليا قمرون، حيث تحركات وزارة الداخلية ضد المحتوى المسيء على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر محمد خالد، المعروف بلقب "مداهم"، وذلك على خلفية نشره مقاطع فيديو تتضمن محتوى خادشًا للحياء العام ومخالفًا لقيم وأخلاقيات المجتمع.

البلوجر محمد خالد، الشهير بـ"مداهم"، يعد من أبرز صناع المحتوى على منصة "تيك توك"، حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص.

تعود أصوله إلى قرية العوامية بمركز ساقلته في محافظة سوهاج، لكنه نشأ في منطقة باسوس بمحافظة القاهرة، ثم انتقل مؤخرًا للإقامة في حي شيراتون.

بدأ "مداهم" مشواره من خلال بث مباشر لألعاب الفيديو، خاصة لعبة "ببجي"، وكان عدد مشاهديه لا يتجاوز 200 شخص.

وقدمت مذيعه صدى البلد تفاصيل كثر من خلال هذة التغطيه: