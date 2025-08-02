قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: نؤدي مهمة رعاية المصريين بالخارج بشرف ومسؤولية
جسم غامض يقترب من الأرض ومصدره كائنات فضائية.. ما القصة؟
منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام
حسم موقف إمام عاشور ومروان عطية من خوض مباريات الأهلي المقبلة| تفاصيل
مفيش عطلات رسمية في أغسطس.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
استشهاد 9 أشخاص بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز المساعدات بغزة
القومي لحقوق الإنسان: 25 ألف متابع لرصد انتخابات مجلس الشيوخ
رئيس الوزراء يشهد افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج
البلوجر مداهم يقر ويعترف: حشيشي وأفيوني وفيديوهاتي تجارة لكسب فلوس
تأجيل نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم ابنتيه لعرض الصلح بينهما
أول ظهور لـ هدير عبدالرزاق بعد خروجها من السجن في المحكمة الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مبادرة إسرائيلية - أمريكية لغزة مع عرض لـ حماس | تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت، عن مشاورات متقدمة بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتناول مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المبادرة المقترحة، بحسب القناة، تتضمن عرضا لحركة حماس يتضمن ثلاث نقاط رئيسية: نزع السلاح الكامل للحركة، الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وتشكيل إدارة دولية مؤقتة لغزة بقيادة الولايات المتحدة.

ووفقا للتفاصيل، فإن المقترح يمنح حماس مهلة زمنية محددة لتنفيذ هذه المطالب. وفي حال القبول، تدخل خطة "إدارة دولية بقيادة أميركية" حيز التنفيذ بعد انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 660 يوما في القطاع.

لكن في حال الرفض، تقول القناة إن إسرائيل ستتجه إلى تصعيد عسكري واسع "لحسم المواجهة" بدعم أميركي مباشر، ما يمنح تل أبيب حرية التصرف عسكريا في القطاع لتحقيق هدفين واضحين: القضاء على حماس واستعادة الأسرى.

وتضيف القناة أن مصادر أمنية إسرائيلية اتهمت حماس باستخدام "التجويع كأداة تعذيب نفسي" بحق الأسرى الإسرائيليين، في محاولة للضغط على المجتمع الإسرائيلي، مستندة إلى إفادات أسرى محرَّرين ومصادر استخباراتية.

ورغم استمرار قنوات التواصل بين الأطراف، تشير التقديرات السياسية والأمنية الإسرائيلية إلى أن فرص التوصل إلى صفقة تبادل قريبة ما زالت ضئيلة، في ظل تمسك حماس بضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة أولًا قبل استئناف أي مفاوضات، مقابل مزاعم إسرائيلية بأنها سمحت مؤخرًا بدخول مساعدات إنسانية للقطاع.

وفي هذا السياق، توقعت القناة 12 أن يصدر المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) قرارات استراتيجية حاسمة خلال الأسبوع المقبل، وسط ضغوط من وزراء اليمين لدعم عملية عسكرية شاملة تشمل اقتحام مناطق يُعتقد وجود الأسرى فيها، وهي خطوة يتحفظ عليها الجيش الإسرائيلي.

من جهتها، ذكرت هيئة البث "كان 11" أن الجيش الإسرائيلي يقدر أن نحو 20 أسيرًا فقط ما زالوا على قيد الحياة من أصل 50، ويحتجزون في أنفاق تحت الأرض في ظروف سيئة جدا. وأشارت إلى أن حماس شددت إجراءاتها الأمنية مؤخرا تحسبا لمحاولات إنقاذ إسرائيلية.

وأضافت أن الجيش لا يزال يحلل مقاطع الفيديو الأخيرة التي ظهر فيها الأسيران إفيتار دافيد (المحتجز لدى حماس) وروم براسلافسكي (المحتجز لدى الجهاد الإسلامي)، في محاولة لفهم وضعهم الصحي، وسط أجواء من التشاؤم بشأن فرص إتمام صفقة تبادل قريبة.

وتتزايد التوترات بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، مع تردد الجيش في دعم توسيع العمليات البرية، وهو قرار تأجل الأسبوع الماضي، لكنه سيطرح مجددًا خلال أيام.

في موازاة ذلك، نقلت مصادر مطلعة لعائلات الأسرى أن الولايات المتحدة "تنسق بشكل كامل" مع حكومة نتنياهو، لكنها لم تمارس أي ضغط فعلي لوقف الحرب حتى الآن، رغم زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى المنطقة لتقييم الوضع الإنساني.

في السياق ذاته، وصف السيناتور الأميركي كريس فان هولين الوضع في غزة بأنه "انتقل من المأساوي إلى الجحيم"، مطالبًا الحكومة الإسرائيلية بالسماح باستئناف توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة، مشددًا على أن الأطفال في غزة يواجهون الجوع وسكان القطاع مهددون بالمجاعة الشاملة.

بنيامين نتنياهو دونالد ترامب مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار قطاع غزة حركة حماس الأسرى الإسرائيليين إدارة دولية مؤقتة لغزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

البلوجر شاكر محظور

داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.. سقوط البلوجر شاكر محظور

ارشيفية

طائرة تخترق الأجواء الأردنية .. واشتباكات عاجلة من الجيش

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الفرق بين نظام البكالوريا والنظام التقليدي للثانوية العامة.. تفاصيل

الهام ابو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: انزل .. شارك

حسام الغمري

حسام الغمري: التظاهر أمام السفارات بالخارج مخطط أوسع تقوده جهات معروفة

بالصور

محافظ الشرقية يعتمد تعديل المخطط الإستراتيجي العام لـ الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بخصر منحوت.. أصالة تثير الجدل فى آخر ظهور لها

بخصر منحوت..أصالة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
بخصر منحوت..أصالة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
بخصر منحوت..أصالة تثير الجدل فى اخر ظهور لها

سوزي الأردنية في آخر فيديو لها: "الكفن مفيهوش جيوب وطبيعى أنضف بالفلوس"

سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"
سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"
سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"

والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي نهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"

فيديو

سيمون

الله يرحمني.. سيمون تعلق على توقعات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف

أصالة

مبقاش أنا.. أصالة تشعل حماس جمهورها الأردني بحفل مهرجان جرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: مجلس الشيوخ.. الغرفة الثانية الثرية

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الروبوتات أو أنسنة الآلة

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

المزيد