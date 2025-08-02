رئيس وزراء اسكتلندا: الإبادة الجماعية واضحة جدا في قطاع غزة

أكد رئيس وزراء اسكتلندا، جون سويني، في تصريحات مثيرة للجدل، أن ما يجري في قطاع غزة يحمل طابع الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن ما اطلع عليه من تقارير حول الانتهاكات والفظائع يؤكد هذا التوصيف بشكل لا لبس فيه.

وقال سويني: "من الواضح جدا أن هناك إبادة جماعية تحدث في فلسطين، ولا يمكن إنكار ذلك. لقد اطلعت على تقارير عن فظائع مروعة تحمل طابع الإبادة الجماعية".

وأضاف: "عذرت عن هذا الرأي في مناسبات سابقة، وربما لم يصل إلى جميع المعنيين، لكنه يعكس شعوري وموقفي بوضوح تام".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الضغوط الدولية على الحكومات الغربية لاتخاذ مواقف أكثر وضوحا تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وسط تقارير من منظمات حقوقية دولية توثق انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.