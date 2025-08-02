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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماليزيا تطالب بتحقيق دولي في مقــ.ــتل 1300 فلسطيني من طالبي المساعدات في غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

دعت ماليزيا إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في مقتل أكثر من 1300 فلسطيني من طالبي المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ووصفت ما جرى بأنه "مجزرة وحشية" و"أمر لا يصدق"، بحسب بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم السبت.

وأعربت كوالالمبور عن بالغ قلقها من استمرار التصعيد في غزة، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي، المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، أدى إلى مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة نحو 150 ألف آخرين، إضافة إلى نزوح قسري لما يقرب من 1.9 مليون شخص.

وانتقد البيان بشدة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مؤكدا أنه يعرقل وصول المساعدات الإنسانية، ما تسبب في أزمة حادة في الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية والوقود.

كما حذرت ماليزيا من خطر مجاعة وشيكة في غزة، خاصة في ظل تزايد معاناة المدنيين من الجوع وسوء التغذية، لا سيما بين الأطفال.

وفي ختام البيان، رحبت ماليزيا بنتائج المؤتمر الدولي بشأن فلسطين، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بين 28 و30 يوليو، مؤكدة أهمية تعزيز الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

ماليزيا مقتل أكثر من 1300 فلسطيني المساعدات الإنسانية في قطاع غزة قطاع غزة أزمة حادة في الغذاء والمياه

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