العاصفة الشمسية تقترب.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا 11 أكتوبر؟

هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا؟.. لا يزال يتساءل الكثير من المواطنين حول العالم عن حقيقة انقطاع خدمة الإنترنت غدا الأربعاء 11 أكتوبر 2023.

يأتي ذلك بالتزامن مع تداول العديد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي وكذا عدد من التقارير الإخبارية، معلومات تشير إلى انقطاع خدمة الإنترنت عالميا 11 أكتوبر.

واستندت التقارير والأخبار والمنشورات المتداولة حول انقطاع الانترنت، إلى تحذير وكالة "ناسا" من احتمالية وقوع عاصفة شمسية، والتي تؤثر على الأرض، كما ستسبب مشاكل وأعطال في شبكات الاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء.

ما هي العواصف الشمسية؟

تُفسر العواصف الشمسية الشديدة على أنها انفجارات هائلة من الرياح الشمسية ومجالات مغناطيسية ترتفع فوق الهالة الشمسية، والتي قد تتسبب في تلف الشبكات الكهربائية وقطع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

في مؤتمر "سيجكومن 2021" لاتصالات البيانات، قدمت سانجيثا جيوتي من جامعة كاليفورنيا بحثًا بعنوان "العواصف الشمسية الخارقة: التخطيط لنهاية الإنترنت في العالم"، حيث استكشفت الأضرار التي يمكن أن تتسبب بها سحابة سريعة الحركة من الجسيمات الممغنطة التابعة للشمس على الإنترنت العالمية.

ووجدت جيوتي في بحثها أن البنية التحتية لشبكة الإنترنت المحلية والإقليمية ستكون أقل عرضة للخطر حتى في حالة وقوع عاصفة شمسية ضخمة، نظرًا لعدم تأثر الألياف الضوئية بالتيارات الجغرافية المحتملة.

حقيقة انقطاع الانترنت عالميا

بالتزامن مع تداول هذه الشائعات، قامت وكالة ناسا بنفي تلك المعلومات، مؤكدة أنها عارية من الصحة تماماً، حيث لم يتم العثور على أي دلائل أو مؤشرات على أن هناك مشكلة محتملة قادمة في خدمة الإنترنت.

ودعت وكالة ناسا في بيانها الرسمي، إلى عدم تصديق هذه الشائعات والاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات.

ووفقًا لوكالة الفضاء الأمريكية، فإن الادعاءات حول انقطاع الإنترنت العالمي خلال الأيام القادمة غير صحيحة، مؤكدة أنه لا توجد أي تهديدات موثوقة أو أدلة تشير إلى أن الإنترنت سيتعطل على مستوى العالم، وبالتالي يمكن للأفراد والشركات الابتعاد عن الانزعاج والتخوف من هذا الأمر.

أسباب انقطاع الانترنت

الجدير بالذكر أن هناك أسبابًا محتملة لانقطاع الإنترنت بخلاف العواصف الشمسية، فيمكن أن تشمل هذه الأسباب اضطرابات في الشبكة أو هجمات سيبرانية هائلة، إلا أن هذه الأحداث نادرة الحدوث وتتطلب جهودًا كبيرة من قبل قراصنة الإنترنت.

وفي حالة حدوث أي انقطاع أو اضطراب، فإن الشركات ومقدمي خدمة الإنترنت سيعملون على إصلاح المشكلة في أسرع وقت ممكن.