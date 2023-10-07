حقيقة انقطاع الانترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية.. ناسا وأمن المعلومات توضحان

وضح، المهندس محمد إبراهيم منير، مطور برمجيات وخبير أمن المعلومات، حقيقة أنقطاع الانترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية، حيث قال إن وكالة ناسا كذبت كل هذه الشائعات التي تداولها الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي فى العالم أجمع.

العاصفة الشمسية لا تؤثر على الانترنت

واكد، منير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “٨ الصبح” المذاع على فضائية “الدي أم سي”، أنه هناك عاصفة شمسية بالفعل، ولكنها لا تؤثرعلى قوة وأتصالات الأنترنت في العالم كله، مؤكدا أنه خبر كاذب.

وأوضح أن أقوي عاصفة شمسية تعرض لها العالم كانت منذ ١٩٥٧، والتى اثرت على خطوط التليغراف في العالم، ولكن لا تؤثر العاصف الشمسية على أنقطاع الانترنت خلال شهر أكتوبر، لافتا الى ان ٩٥% من الانترنت عن طريق كابلات بحرية و ٥% فقط عن طريق الهوائيات.