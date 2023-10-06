ناسا تحذر: عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض غدا.. هل تقطع الإنترنت ؟

تم رصد عاصفة شمسية متوقعة أن تضرب الأرض في السابع من أكتوبر بعد رؤية سحابة كبيرة من الانفجار الشمسي تتجه نحو كوكبنا. بحسب ما يظهر في فيديو من وكالة ناسا لحظة إطلاق الانفجار الشمسي.

ووفقا لموقع “تك تايمز"، تشتهر الشمس بأنها مصدر للطاقة وتحدث العديد من الأنشطة على سطحها. لكن هل يمكن أن تتأثر الأرض بتلك الأنشطة الشمسية؟

عاصفة شمسية تضرب الأرض

وفقًا لناسا، فإن الفيضات الشمسية وانفجارات الشمس وتدفق الرياح الشمسية بسرعة عالية والجسيمات الشمسية النشطة جميعها أشكال للنشاط الشمسي. ويتم تحريك جميع أشكال النشاط الشمسي بواسطة الحقل المغناطيسي للشمس.

تؤثر الفيضات الشمسية على الأرض فقط عندما تحدث على الجانب المواجه للأرض من الشمس. نظرًا لأن الفيضات مكونة من الفوتونات، فإنها تنتقل مباشرة من موقع الانفجار، لذا إذا كنا نستطيع رؤية الفيضة، فإنها يمكن أن تؤثر علينا.

وتعتبر الانفجارات الشمسية، المعروفة أيضًا باسم CMEs، سحبًا كبيرة من البلازما والحقل المغناطيسي تنفجر من الشمس.

يمكن أن تنفجر هذه السحب في أي اتجاه، وتستمر في الحركة في تلك الاتجاهات، وتعبر عبر رياح الشمس الشمسية. فقط عندما يكون السحاب موجهًا نحو الأرض، سيتأثر الانفجار الشمسي بالأرض وبالتالي يسبب آثارًا.

الرياح الشمسية

لم توضح ناسا إذا كانت هذه العاصفة الشمسية ستؤثر على انقطاع الإنترنت أو الراديو، وتأتي الرياح الشمسية ذات السرعة العالية من مناطق على الشمس تعرف باسم الثقوب الشمسية. يمكن أن تتشكل هذه الثقوب في أي مكان على سطح الشمس وعادةً ما تؤثر رياحها على الأرض فقط عندما تكون أقرب إلى خط الاستواء الشمسي.

وفقًا للتقارير، من المتوقع أن تصل العاصفة الشمسية إلى الأرض في السابع من أكتوبر. تم رصد هذه الكتلة الشمسية الكبيرة وهي تتحرك باتجاه كوكبنا.

وتظهر مقاطع الفيديو التي قامت بتسجيلها وكالة ناسا لحظة إطلاق الانفجار الشمسي، وتوضح ناسا أن جميع الأنشطة الشمسية مثل العواصف الشمسية والانفجارات الشمسية وتدفق الرياح الشمسية والجسيمات الشمسية النشطة هي نتيجة للحقل المغناطيسي للشمس.

وتؤثر هذه الأنشطة على الأرض فقط عندما تحدث على الجانب المواجه للأرض من الشمس، وتشير ناسا إلى أن رياح الشمس الشمسية ذات السرعة العالية تأتي من مناطق على سطح الشمس تسمى "الثقوب الشمسية"، وتؤثر على الأرض عندما تكون هذه الثقوب أقرب إلى خط الاستواء الشمسي.