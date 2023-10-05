رد حاسم من ناسا بشأن انقطاع الإنترنت الأسبوع المقبل حول العالم

عرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان “هل سينقطع الإنترنت في الأسبوع المقبل؟ رد حاسم من وكالة ناسا”.

وقال للتقرير: “هل سينقطع الإنترنت عن العالم قريبا؟ مقاطع التواصل الاجتماعي تداولت هذه الأيام بشكل واسع أنباء انقطاع الإنترنت بعد أسبوع من الآن، تزامنا مع انتشار تحذير وكالة ناسا من عاصفة شمسية محتملة ستضرب كوكب الأرض، ما أثار قلق وذعر المستخدمين، ولكن ما حقيقة حدوث ذلك؟”.

وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية، فى بيان رسمي سابق، أن كل ما يتم تداوله عن انقطاع الإنترنت حول العالم مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، مطالبة بعدم تصديق تلك الشائعات والاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات.

وأكدت ناسا عدم وجود أدلة تشير إلى أن الإنترنت سيتعطل.