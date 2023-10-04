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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سرعته 12 ميلا في الساعة.. ظهور عفريت الغبار على كوكب الأرض

صدى البلد

رصد مسبار "برسفرنس"، التابع لوكالة "ناسا"، زوبعة مريخية عاتية معروفة باسم "عفريت الغبار" خلال رحلة البحث عن الحياة في ماضي المريخ.

شاهد الفيديو:

وذكرت "روسيا اليوم" أن مركبة ناسا المتجولة منحت العلماء نظرة رائعة على ظاهرة الطقس المألوفة جدا للذين يعيشون في المناطق الصحراوية هنا على الأرض، والمعروفة باسم الدوامة الترابية أو عفريت الغبار، وهي عبارة عن دوامة هوائية قوية.

والتقطت مركبة بحجم السيارة مقطع فيديو لعفريت الغبار وهو يحوم على الحافة الغربية لفوهة جيزيرو على المريخ في 30 أغسطس/آب 2023.

ووفقا لأعضاء فريق المهمة، فإن الإعصار الصغير كان على بعد نحو 4 كيلومترات (2.5 ميل) من برسفرنس في ذلك الوقت، ويتحرك من الشرق إلى الغرب بسرعة نحو 19 كم في الساعة (12 ميلا في الساعة).

شاهد الفيديو:

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