ناسا تعتزم بناء أول منزل على القمر للمواطنين العاديين بهذا الموعد.. تفاصيل!

حلم الحياة خارج الأرض يقترب من التحقيق من خلال خطط وكالة ناسا الفضائية لبناء أول منزل للمواطنين العاديين وليس لرواد الفضاء على سطح القمر.

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن اعتزامها بناء أول منزل على القمر للمدنيين بحلول عام 2040 أي بعد 17 عام فقط، مؤكدة أنه يمكن للأمريكيين العاديين الذين سيدفعون مقابل الذهاب إلى الفضاء العيش في هذا المنزل. كما أنها تستعد أيضًا لإنشاء موقع Airbnb ، وهو موقع أمريكي يتيح للأفراد استئجار أماكن للسكن، خارج عالم الأرض.

60 مليون دولار

بدأت ناسا في تحقيق هذا الحلم بالفعل من خلال منح إحدى شركات تكنولوجيا البناء مبلغ 60 مليون دولار لبناء هذا المنزل من خلال استخدام الخرسانة القمرية المصنوعة من الشظايا المعدنية والصخور والغبار لطبقة الهيكل على السطح وأيضًا إطلاق طابعة عملاقة ثلاثية الأبعاد إلى القمر.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، تعمل ناسا أيضًا مع الشركات الخاصة والجامعات لبناء بلاط وأبواب وأثاث منزل القمر.

مؤسسة على المريخ

لا يتوقف طموح ناسا عند هذا الحد، بل أنه من ضمن جدول أعمالها أيضًا هو بناء مؤسسة على كوكب المريخ تجمع أبطال المعارض الفضائية الذين سيعيشون يومًا ما على الكوكب الأحمر.

ووفقًا لصحيفة الديلي ميل، لا تزال خطط ناسا في مراحلها المبكرة جدًا، ولا يوجد حتى الآن صورًا توضح ما يمكن ان يبدو عليه منزل القمر فيما بعد بل ويمكن أيضًا أن تتغير الفكرة بكاملها في العقد المقبل.