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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السبب الحقيقي وراء انقطاع الإنترنت في العالم بعد 5 أيام

انقطاع الإنترنت
انقطاع الإنترنت

انقطاع الإنترنت، في عصرنا الحالي الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والاتصالات، أصبح الإنترنت جزءًا حيويًا من حياتنا اليومية. ومع ذلك، يواجه العالم تحديات جديدة تؤثر على استقرار الإنترنت.

بالتزامن مع تداول معلومات تفيد بمواجهة الأرض عاصفة شمسية قوية سوف تتسبب في انقطاع الإنترنت، يرصد “صدى البلد” العلاقة بين تأثير العواصف الشمسية القوية على انقطاع النترنت وتشويش الراديو.

العلاقة بين العواصف الشمسية وانقطاع الإنترنت

تتسبب العواصف الشمسية القوية في إطلاق كميات ضخمة من الجسيمات المشحونة والإشعاع الكهرومغناطيسي من سطح الشمس. وعندما تصل هذه الجسيمات إلى الأرض، تتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض وتؤثر على البيئة الجوية حولنا.

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حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بعد 5 أيام

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أحد التأثيرات الرئيسية للعواصف الشمسية القوية هو زيادة تدفق الجسيمات المشحونة في طبقة الأيونوسفير، وهي الطبقة العليا من الغلاف الجوي الأرضي. وعندما تزيد كمية الجسيمات المشحونة في الأيونوسفير، يمكن أن يحدث تشوه في حقل المغناطيس الأرضي وتتأثر الاتصالات الراديوية وأنظمة الملاحة العالمية.

على الرغم من أن تأثير العواصف الشمسية على الإنترنت غير مباشر، إلا أنها قد تؤدي إلى انقطاع الاتصال بشكل مؤقت أو حدوث اضطرابات في شبكات الإنترنت.

لماذا ينقطع الإنترنت بسبب العواصف الشمسية ؟

 تعتمد شبكات الإنترنت على الألياف الضوئية والأقمار الصناعية وأجهزة التوجيه والبنية التحتية الرقمية الأخرى لنقل البيانات عبر العالم، وعندما يحدث تشوه في حقل المغناطيس الأرضي بسبب العواصف الشمسية، يمكن أن يتعرض هذا التحويل للتأثير.

في حالات العواصف الشمسية القوية، يتخذ مقدمو خدمات الإنترنت إجراءات احترازية للحد من التأثيرات السلبية على استقرار الشبكات. 

يتضمن ذلك زيادة الحماية والتحصين للأجهزة والشبكات ضد تداعيات العواصف الشمسية المحتملة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الإجراءات كافية في حالة عواصف شمسية قوية جدى تتجاوز إمكانات الحماية المعتادة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العواصف الشمسية القوية ليست حدثًا نادرًا. وفقًا للمراقبة الفضائية، تتكرر العواصف الشمسية بشكل دوري وتشهد فترات نشاط شمسي متزايد. وبالتالي، يزداد احتمال حدوث تأثيرات على الإنترنت في المستقبل.

اتصالات الفضاء الإشعاع الكهرومغناطيسي انقطاع الإنترنت العواصف الشمسية

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