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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع الكهرباء عن مرسى علم والقصير بالكامل بسبب سقوط أبراج جهد 220

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت مدينتا القصير ومرسى علم انقطاعًا كاملاً للتيار الكهربائي اليوم بسبب سقوط أربعة أبراج جهد 220 كيلو فولت بالكيلو 40 بين مدينتي سفاجا والقصير.

وأعلنت قطاعات شركة القناة لتوزيع الكهرباء حالة الطوارئ لمواجهة هذا الانقطاع، حيث تم إرسال 20 ماكينة طوارئ وديزل بأحمال مختلفة لتأمين التغذية الكهربائية للمناطق الاستراتيجية بالمدينتين، بما في ذلك المستشفيات وأقسام الشرطة والمؤسسات الحيوية الأخرى.

 

وتم تكليف نائبَين من الشركة للتوجه إلى مرسى علم والقصير فورًا، لمتابعة الخطوات المتخذة على أرض الواقع وتقديم المساعدة في تأمين التغذية الكهربائية للمناطق الحيوية والاستراتيجية، خصوصًا وأن عمليات صيانة الأبراج وإصلاحها قد تحتاج إلى وقت زمني.

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