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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بعد 5 أيام

انقطاع الإنترنت
انقطاع الإنترنت

يرتقب العالم يوم 11 أكتوبر الجاري، الذي تناقلت عنه المواقع والصحف العالمية بأنه سيشهد انقطاع الإنترنت نهائيا عن العالم بعد تداول أنباء عن عاصفه شديدة.

ونشرت الجمعية الفلكية بجدة، تفاصيل هذه العاصفة وتأثيرها وحقيقة انقطاع الإنترنت، وقالت أن هذه الشائعة نشأت على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن نفتها السلطات في جميع أنحاء العالم.

حقيقة انقطاع الإنترنت يوم 11 أكتوبر

وعلى سبيل المثال أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة بياناً قالت فيه إن التقارير غير صحيحة وأنه لن يكون هناك انقطاع في خدمات الإنترنت في 11 أكتوبر.

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ناسا تحذر: عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض غدا.. هل تقطع الإنترنت ؟

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ولا يوجد أي دليل يشير إلى انقطاع خدمة الإنترنت في أي مكان في العالم يوم 11 أكتوبر. إن الإنترنت عبارة عن شبكة عالمية ومن المستبعد أن يتم قطعها بالكامل مرة واحدة.

وبدأت هذه الشائعة بسبب العواصف الشمسية مع نشاط الدورة الشمسية الحالية الخامسة والعشرون. العواصف الشمسية حالياً ليست قوية بما يكفي لقطع الإنترنت بالكامل.

تأثير العواصف الشمسية على انقطاع الاتصالات

على الرغم من أن العواصف الشمسية يمكن أن تؤثر على بعض الأنظمة الاتصالات وتسبب تشويشًا في الإشارات الراديوية، إلا أنها ليست قادرة على قطع الإنترنت بشكل كامل. 

وتعتمد الشبكة العالمية للإنترنت على شبكة متعددة الطبقات ومتصلة بمئات الآلاف من الخوادم والمزودين، مما يجعلها أكثر مقاومة للتعطل الكامل.

الإمارات العربية التواصل الاجتماع الدورة الشمسية انقطاع الإنترنت

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