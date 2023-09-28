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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ناسا حسمت الأمر.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم الشهر المقبل؟

انقطاع الانترنت
انقطاع الانترنت

انقطاع الانترنت عن العالم.. تداول العديد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي وكذا عددا من التقارير الإخبارية، معلومات تشير إلى انقطاع خدمة الإنترنت عالميا خلال الأيام القادمة، وبالتحديد الشهر المقبل أكتوبر 2024.

واستندت التقارير والأخبار والمنشورات المتداولة حول انقطاع الانترنت، إلى تحذير وكالة "ناسا" من احتمالية وقوع عاصفة شمسية، والتي تؤثر على الأرض.

وفقا لما تم تداوله، فإن هذه العاصفة ستسبب مشاكل وأعطال في شبكات الاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء.. فما حقيقة الأمر؟

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انقطاع الانترنت عن العالم الشهر المقبل بسبب العاصفة الشمسية.. ما القصة؟

حقيقة انقطاع الانترنت عالميا

بالتزامن مع تداول هذه الشائعات، قامت وكالة ناسا بنفي تلك المعلومات، مؤكدة أنها عارية من الصحة تماماً، حيث لم يتم العثور على أي دلائل أو مؤشرات على أن هناك مشكلة محتملة قادمة في خدمة الإنترنت.

ودعت وكالة ناسا في بيانها الرسمي، إلى عدم تصديق هذه الشائعات والاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات.

ووفقًا لوكالة الفضاء الأمريكية، فإن الادعاءات حول انقطاع الإنترنت العالمي خلال الأيام القادمة غير صحيحة، مؤكدة أنه لا توجد أي تهديدات موثوقة أو أدلة تشير إلى أن الإنترنت سيتعطل على مستوى العالم، وبالتالي يمكن للأفراد والشركات الابتعاد عن الانزعاج والتخوف من هذا الأمر.

ما هي العواصف الشمسية؟

تُفسر العواصف الشمسية الشديدة على أنها انفجارات هائلة من الرياح الشمسية ومجالات مغناطيسية ترتفع فوق الهالة الشمسية، والتي قد تتسبب في تلف الشبكات الكهربائية وقطع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

في مؤتمر "سيجكومن 2021" لاتصالات البيانات، قدمت سانجيثا جيوتي من جامعة كاليفورنيا بحثًا بعنوان "العواصف الشمسية الخارقة: التخطيط لنهاية الإنترنت في العالم"، حيث استكشفت الأضرار التي يمكن أن تتسبب بها سحابة سريعة الحركة من الجسيمات الممغنطة التابعة للشمس على الإنترنت العالمية.

ووجدت جيوتي في بحثها أن البنية التحتية لشبكة الإنترنت المحلية والإقليمية ستكون أقل عرضة للخطر حتى في حالة وقوع عاصفة شمسية ضخمة، نظرًا لعدم تأثر الألياف الضوئية بالتيارات الجغرافية المحتملة.

أسباب انقطاع الانترنت 

الجدير بالذكر  أن هناك أسبابًا محتملة لانقطاع الإنترنت بخلاف العواصف الشمسية، فيمكن أن تشمل هذه الأسباب اضطرابات في الشبكة أو هجمات سيبرانية هائلة، إلا أن هذه الأحداث نادرة الحدوث وتتطلب جهودًا كبيرة من قبل قراصنة الإنترنت.

وفي حالة حدوث أي انقطاع أو اضطراب، فإن الشركات ومقدمي خدمة الإنترنت سيعملون على إصلاح المشكلة في أسرع وقت ممكن.

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