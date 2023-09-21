عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وكالة ناسا تعلن رسميا وجود كائنات فضائية في الكون.. ما حقيقة الأمر؟

كائنات فضائية
كائنات فضائية

وكالة ناسا تعلن رسميا وجود كائنات فضائية في الكون.. أثار هذا الخبر أو التصريح المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة.. فما القصة؟.

البداية، عندما تم الإعلان عن نتائج صادمة في أحدث تقرير أجرته وكالة ناسا لعلوم الفضاء، ترصد وتحلل فيه مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة، والذي فسره البعض بوجود كائنات فضائية.

هل توجد كائنات فضائية؟

لم تعلن الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، عن وجود كائنات فضائية في الكون، حيث لا يوجد دليل على أن كائنات فضائية تقف وراء ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة.

وفي عام 2022، كلفت، وكالة ناسا، فريقاً بحثياً من 16خبيراً، متخصصون في مجالات علمية مختلفة لمحاولة فهم الأجسام الغريبة في الفضاء، فيما أسمته ناسا UAPs (الظواهر الشاذة غير المحددة).

إنتاج الأكسجين من كوكب المريخ.. ناسا تعلن مفاجأة صادمة

بعد فضائيين المكسيك.. نتائج صادمة لتقرير ناسا عن رصد مركبات فضائية

ليست فوتوشوب.. تلسكوبات ناسا تلتقط 5 صور جديدة مذهلة

ناسا تكشف حقائق 800 مشاهدة للأجسام الطائرة المجهولة.. تفاصيل

يشير المصطلح إلى الأشياء التي رصدها الطيارون، أو اكتشفتها أجهزة الاستشعار،  ولا يمكن تفسيرها على الفور.

ماذا اكتشفت وكالة ناسا؟

أصدرت الوكالة الأمريكية، نتائج تقريرها الأخيرة، خلال الساعات القليلة الماضية، والذي لم يقدم أي أدلة قاطعة على وجود كائنات فضائية كما لم يشير إلى على عدم وجودها.

أكد التقرير على أن فهم  طبيعة هذه الأجسام سيتطلب استخدام تقنيات جديدة، ومتقدمة للحصول على البيانات، مثل أجهزة استشعار متقدمة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

مدير وكالة ناسا، بيل نيلسون، قال في المؤتمر الصحفي حول النتائج: "أهم ما توصلت إليه الدراسة هو أن هناك الكثير لنتعلمه، إذ لم يجد فريق الدراسة المستقل التابع لناسا أي دليل على أن الأجسام الغريبة لها أصل خارج كوكب الأرض، ولا نعرف طبيعة هذه الأجسام."

أضاف: "إذا سألتني، هل أؤمن بوجود حياة في هذا الكون الشاسع للغاية، فإن إجابتي الشخصية هي نعم، فهناك مليارات النجوم في مليارات المجرات، ومن الممكن أن توجد أرض أخرى". 

وأكد نيلسون، أن وكالة الفضاء الأمريكية لن تأخذ زمام المبادرة في البحث فحسب، بل ستشارك البيانات بمزيد من الشفافية.

ما حقيقة فضائيين المكسيك؟

يذكر أن البرلمان المكسيكي، قد عرض مؤخرا، خلال جلسة استماع حول الأجسام الطائرة المجهولة، ما قال إنها بقايا محنطة لمخلوقات غريبة تم العثور عليها في البيرو.

وخلال الجلسة التي عقدت الثلاثاء الماضي، عرض على الجمهور جثتان قيل إنهما من نوع غريب "غير بشري"، ويزعم أن البقايا المحنطة التي عرضت أمام الكونجرس في صناديق ذات نوافذ قد تم انتشالها من كوسكو، بيرو عام 2017.

فيما قالت النسخة الفرنسية من صحيفة "هافينغتون بوست" إن هذين المومياوين ليستا لكائنين فضائيين وقد "كُشف أمرهما قبل سنوات"، مؤكدة أن إحدى المومياوين "خضعت لتقويم من عالم أنثروبولوجيا، وأتت استنتاجاته واضحة بأن المومياء المعنية عبارة عن مجموعة من بقايا بشرية محنطة مختلفة".

ناسا الكائنات الفضائية بيان ناسا فضائيين المكسيك وكالة ناسا حقيقة وجود فضائيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

إعلان حرب.. الجيش الصيني يدخل مضيق تايوان بـ20 طائرة و7 سفن عسكرية

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل بفتح المدارس في أول يوم دراسة لطلاب الصفوف الأولى فقط

بعد وصول البصل لـ35 جنيها.. قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السلع فورًا

موضوعات متعلقة

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تفتح أبواب السماء والخيرات والأرزاق

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

دعاء ثاني يوم من ذي الحجة .. يفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

الأمن يلقي القبض على مسؤول حكومي مزيف.. تفاصيل

رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي

منعطف خطير.. الزمالك يرفض تقسيط الغرامة وأفيس يتنصل وإجراء جديد من كهربا

أسامة السعيد: دور مصر في نشر السلام تاريخي

الحكومة تطلق حملات قومية وإعلامية لتغيير ثقافة الشباب نحو العمل الحر

كورال أبناء مصر بقيادة سليم سحاب يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ