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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إنتاج الأكسجين من كوكب المريخ.. ناسا تعلن مفاجأة صادمة

كوكب المريخ
كوكب المريخ

تستمر وكالة ناسا الأمريكية في الكشف عن أسرار كونية قد تكون مفيدة لسكان كوكب الأرض، والتي جاء آخرها مبشرا، حيث أعلنت إمكانية إنتاج الأكسجين في الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

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وبحسب ما ذكره موقع “سينس” العلمي، استطاعت ناسا عبر أداة "موكسي" المتواجدة على مركبة بيرسيفيرانس، تفكيك جزئيات هواء المريخ وتوليد إمدادات صغيرة وثابتة من الأكسجين.

وأفاد بيان لمديرة وكالة ناسا، باميلا ميلروي، بأنه من المثير للإعجاب إمكانية استخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ، وهو الذي يمكن أن يساعد في توفير الهواء القابل للتنفس أو حتى الوقود الصاروخي لرواد الفضاء في المستقبل.

وأشارت ميلروي في بيانها إلى أن تطوير هذه التقنيات تتيح استخدامًا أمثل لـ"الموارد المتوفرة على سطح القمر أو المريخ"، مضيفة أن هذا الأمر بالغ الأهمية لإتاحة “تواجد طويل الأمد في الفضاء”.

كوكب الارض الأكسجين المريخ

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