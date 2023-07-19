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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية.. تحديد 13 منطقة متضررة من الأمطار الغزيرة كـ كوارث خاصة

مواطني كوريا الجنوبية
مواطني كوريا الجنوبية والأمطار

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول اليوم الأربعاء عن تحديد 13 منطقة متضررة من الأمطار الغزيرة كمناطق كوارث خاصة.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، تشمل هذه المناطق بلدة ييه تشيون بإقليم كيونج سانج الشمالي، ومدينتي جونج جو ونون سان بإقليم تشونج تشيونج الجنوبي، ومدينة تشونج جو بإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي، ومدينة إيك سان بإقليم جولا الشمالي وغيرها.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي لي دو-وون إن الرئيس أمر أيضا هان تشانج-سوب نائب وزير الداخلية والسلامة الذي يقوم حاليا بدور القائم بأعمال وزير الداخلية والسلامة، بتقديم الدعم السريع للتعافي من الأضرار، وبذل جهود شاملة مع السلطات المعنية لمنع وقوع أضرار بشرية إضافية وسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

كما وجه الرئيس تعليمات لوزير الزراعة بمساعدة المزارع المتضررة وإدارة العرض والطلب على المحاصيل الزراعية.

وأفاد المتحدث بأنه تم الإعلان عن مناطق الكوارث الخاصة أولا، بالمناطق التي اكتملت فيها عمليات المسح الأولية من أجل مساعدة المتضررين على العودة سريعا للحياة اليومية.

وأضاف أنه من الصعب إجراء عمليات المسح في بعض المناطق بسبب استمرار هطول الأمطار والفيضانات، وبالنسبة للمناطق التي لم يتم ضمها هذه المرة، من المخطط تحديدها كمناطق كوارث خاصة بشكل إضافي في حالة الوفاء بالمعايير، بعد الانتهاء من عمليات المسح سريعا.

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