ليست فوتوشوب.. تلسكوبات ناسا تلتقط 5 صور جديدة مذهلة

أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية مجموعة من خمس صور جديدة مذهلة التقطتها تلسكوبات ناسا المختلفة.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز” هذه التلسكوبات هي: مرصد شاندرا للأشعة السينية، وهو مصمم خصيصًا لالتقاط صور النجوم المنفجرة، والمادة المحيطة بالثقوب السوداء، وعناقيد المجرات.

والتلسكوب الكبير جداً (VLT)، الذي يعمل فعلياً من المرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي، وتلسكوب جيمس ويب الفضائي ، والذي قدم سابقًا مناظر مذهلة للنجوم التي تولد أو تموت.

مركز المجرة

وأطلقت وكالة ناسا على أحدث صورها اسم "فاب فايف"، والصورة الأولى كانت لمركز مجرة درب التبانة الذي يقع على بعد حوالي 26000 ميل من الأرض.

ويحتوى مركز مجرة درب التبانة، على ثقب أسود هائل، وسحب غازية شديدة الحرارة، ونجوم ضخمة ونيوترونية، وكلها مرئية بألوان مختلفة من البرتقالي إلى الأرجواني بفضل مرصد شاندرا.

بقايا سوبر نوفا كيبلر

تم رصد بقايا سوبر نوفا كيبلر أيضا، وهو نجم قزم أبيض مات في انفجار نووي حراري، تم رصده لأول مرة من قبل مراقبي النجوم على الأرض منذ حوالي 400 عام.

إسو 137-001

تم توثيق المجة إسو 001-137، والتي تنطلق عبر كوكبة المثلث الأسترالي بسرعة 1.5 مليون ميل في الساعة، وتخلف ذيلين مصنوعين من غاز شديد السخونة، والذي اكتشفه تشاندرا باستخدام الأشعة السينية والصور باللون الأزرق.

إن جي سي 1365

التقط التلسكوب أيضا مركز المجرة إسو، ويحمل اسم “إن جي سي 1365” ويوجد به ثقب أسود هائل يتغذى على تيار مستمر من المواد، بما في ذلك الغاز الساخن.

شمعة بولسار

وهو وميض من نجم انهار وانفجر، مما أدى إلى إرسال عاصفة من الجسيمات والطاقة إلى الفضاء.