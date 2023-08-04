تلسكوب جيمس يلتقط صورا مذهلة لـ موت نجم في السماء

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) صورًا ساحرة للمراحل النهائية من حياة نجم بعيد، فهي تظهر مستوى غير مسبوق من التفاصيل لهيكل يمن الغاز المتوهج المعروف باسم سديم الحلقة.

على بعد حوالي 2600 سنة ضوئية من الأرض ، وُلد السديم من نجم محتضر قام بطرد طبقاته الخارجية إلى الفضاء، ويقول العلماء إن الصور يمكن أن توفر رؤى أساسية حول دورات حياة النجوم.

كما قال الدكتور مايك بارلو ، القائد المشارك لفريق علماء الفلك الذين أصدروا الصور:"إلى جانب التفاصيل المعقدة للقشرة الملونة المتوسعة للسديم، تكشف الصور أيضًا المنطقة الداخلية حول القزم الأبيض المركزي بوضوح رائع

وأضاف:"نحن نشهد الفصول الأخيرة من حياة النجم ، ومعاينة لمستقبل الشمس البعيد إذا جاز التعبير ، وقد فتحت ملاحظات JWST نافذة جديدة لفهم هذه الأحداث الكونية المذهلة".

وأكمل:"يمكننا استخدام السديم الحلقي كمختبر خاص بنا لدراسة كيفية تشكل السدم الكوكبية وتطورها، وما يسمى ب السدم الكوكبية هو تسمية خاطئة يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر ، عندما أخطأ عالم الفلك ويليام هيرشل في فهم الأشكال المنحنية لتلك الكواكب".

السديم الحلقي هو سديم كوكبي'معروف ، يوجد في كوكبة ليرا ، ويمكن رؤيته طوال فصل الصيف، وتشكلت عندما قام نجم يحتضر بتفجير الكثير من مادته في الفضاء ، مما ينتج عنه مجموعة متنوعة من الأنماط والحلقات المتوهجة والغيوم الضعيفة التي يبدو أنها تموج إلى الخارج.

قال ألبرت زيجلسترا ، أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة مانشستر: "نحن مندهشون من التفاصيل الموجودة في الصور ، أفضل مما رأيناه من قبل".