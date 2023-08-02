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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشاجرة عنيفة بين راكبة ومضيف طيران تنتهي بهبوط اضطراري .. ماذا حدث؟

صدى البلد

دخلت امرأة في جدال حاد مع مضيف طيران حول النبيذ وانتهى بها الأمر بإرغام الطائرة على تحويل مسارها حتى يمكن القبض عليها.

كانت راكبة الخطوط الجوية المتحدة على متن رحلة داخلية من هيوستن، تكساس إلى لوس أنجلوس في 25 يوليو.

يُزعم أنها طلبت النبيذ على متن الطائرة ولكن تم رفض طلبها بسبب القواعد، ولكن هذا لم يعجب الراكبة التي تشاجرت مع أحد ركاب الطائرة ومضيف الطيران.

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نشب الشجار بين الراكبة وراكب آخر بسبب طلبها ابإلحاح على شرب النبيذ والضوضاء التي تثيرها على متن الطائرة، واشتد العراك بينهم،  حتى جاء مضيف طيران وحثتها على تهدئة الأمور بينما كانت الطائرة على وشك الهبوط. 

لكن قامت الراكبة المثيرة للشغب ووقفت في الممر تكمل صراخها، بينما قال لها  المضيف:" إذا لم تجلس ، فسنضطر إلى الهبوط في مكان ما وتقييد يديك".
أضاف المضيف: "لقد جئت على متن الطائرة ومعك النبيذ ، لقد كنت لطيفًا بما يكفي للسماح لك بالصعود إلى الطائرة،كان بإمكاني جعلك تبقى في هيوستن".

رفضت الراكبة العودة إلى مقعدها وأكد الطاقم: "سنقوم بتحويل المسار ، ستذهبين إلى السجن!"،  وبالفعل هبطت الطائرة في "فينكس" لكي تقوم سلطات إنفاذ القانون باعتقالها.

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وقالت يونايتد ايرلاينز لصحيفة ديلي ستار في بيان مكتوب: "في يوم الثلاثاء ، 25 يوليو ، حولت رحلة يونايتد 1813 مسارها إلى فينكس بسبب راكبة رفضت باستمرار اتباع تعليمات مضيفة الرحلة بالعودة إلى مقعدها".

"التقى مسؤولو إنفاذ القانون بالطائرة عند الوصول وأزالوا الراكب ، وغادرت الرحلة لاحقًا إلى لوس أنجلوس في وقت لاحق من ذلك المساء، تم منع العميل من الرحلات الجوية المستقبلية لشركة يونايتد بينما نقوم بمراجعة هذا الأمر".

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