لدغتها شديدة الخطورة.. كائنات بحرية خطيرة تنتشر على الشواطئ البريطانية

بين رمال الشواطئ البريطانية تخرج كائنات بحرية صغيرة تحمل لدغة أكثر إيلامًا من الولادة، ليتم تحذير رواد الشواطئ من تلك الكائنات.

شعر رجل كان يتجول على شاطئ في أنجلسي، بالإعياء الشديد بعد أن لدغته تلك الكائنات السامة، ليشكو من الألم الشديد بعدها في قلبه ورأسه وكذلك دوار قوي على مدار اليوم.

تسبب المخلوق في حدوث فوضى في الشواطئ في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، حيث أصدر خفر السواحل تحذيرًا عاجلاً للسلامة وسط تقارير متعددة مقلقة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



وقال مسؤولو خفر السواحل إن التقارير لا تدعو للقلق لكنهم ينصحون المتجهين إلى الشاطئ بارتداء نوع من الأحذية.

تلك الكائنات تدفن نفسها قليلاً في الرمال بالقرب من حافة الماء عند انخفاض المد ، مع وجود شوكة للسمكة الصغيرة التي يبلغ طولها 8 سم والتي ، إذا وقفت عليها ، يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا بأشواكها الظهرية السامة.

في العام الماضي ، اشتكى رواد الشواطئ من تعرضهم للدغ من السمكة ، حيث قيل إن 11 شخصًا داسوا على السمكة التي يقال إن عمودها الفقري يسبب ألمًا مبرحًا أسوأ من الولادة.

يقال إن السمكة السامة تسببت في بعض نوبات الألم الشديدة لـ 11 ضحية حتى الآن ، حيث قال أحد السباحين إنها تسبب بعض الألم الشديد.