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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أنا مصدوم.. مصرية تطلب من حبيبها الأمريكي 8 مليون جنيه للزواج منها

صدى البلد

أثار منشور على موقع "Reddit” حالة من الجدل من أمريكا إلى مصر، والسبب وراء ذلك الجدل الواسع هو الزواج وشروطه وتكاليفه العالية التي تطلبها حبيبته المصرية للزواج منها، فكان منشوره هو سؤال للمصريين عن تلك التكاليف وحقيقتها.

 

فـ تحت عنوان "سؤال عن حفل الزفاف" بدأ شاب أمريكي يحكي تفاصيل قصته مع حبيبته المصرية فكتب "أنا من الولايات المتحدة وصديقتي من مصر، عمري 27 عاما، وعمرها 26 عاما، أنا مهندس برمجيات هنا وهي خريجة دكتوراه في الطب بمصر".

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بدأت علاقة الحب بينهما منذ ٣ سنوات:"أنا وهي معا على مدى السنوات الثلاث الماضية رغم المسافات الطويلة واتفقنا مؤخرا على أنه يجب أن نتزوج".
 

وعند أخذ خطوات الزواج فوجئ الشاب بتكاليف الزواج الباهظة التي يجب عليه تسديدها للزواج من مصرية :"أثناء مناقشة الزواج، أبلغتني أنها تحتاج إلى ما مجموعه 8,000,000 جنيه مصري (260 ألف دولار أمريكي) للزواج".

وأكمل في ذهول :"كان لديها طرق لتقسيم المبلغ لكنها أرادتني في الأساس أن أشتري أثاث لمنزل اشتراه لها والدها، ودفع ثمن الزفاف، ودفع ثمن المجوهرات، والمهر، وشهر العسل".


 

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وأضاف الشاب المصدوم:" شعرت بالحزن بالنظر إلى حجم المبلغ المطلوب، فهي أوضحت لي أن هذه هي ثقافتها وأنها من عائلة ثرية وأنهذا الطبيعي".


 

مستكملًا بآسى:"أنا لست فقيرا بأي حال من الأحوال، فأنا أجني أكثر من المتوسط حوالي 80 ألف دولار، ومدخر حوالي 16 ألف ولكن لايمكنني دفع ثمن كل هذا.


 

ولم تنس الحبيبة المصرية في حالة إذا انتقلت هي للعيش معه في امريكا:"كما ذكرت أنها إذا جاءت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فعلي أن أدفع جميع نفقات المنزل".
 

ليتساءل في النهاية:"هل هذا طبيعي؟ كيف يجب أن أرد؟ كيف تتعاملون مع هذا إلى جانب كونكم أعزب إلى الأبد؟".

لتأتي الإجابات على سؤال الشاب الأمريكي بأن الثقافة المصرية بريئة من تلك التكاليف الباهظة، وأن عليه التحدث معها لتقليل تلك المصاريف أو البعد عنها.


 

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