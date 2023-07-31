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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عريس وعروسة يحتفلون بـ حفل زفافهما بأغرب طريقة

صدى البلد

عندما يفكر الناس في حفل زفاف أحلامهم ، فعادةً ما ينطوي ذلك على إعداد جميل ورومانسي مع العروس والعريس ويرتدون أفضل ملابسهم، ومع ذلك يتخلى الأزواج في العصر الجديد عن الأماكن التقليدية ويستكشفون طرقًا فريدة للاحتفال بـ حفل زفافهم.
 

هذه المرة ، اختار الزوجان احتفالًا مليئًا بالمغامرة ، ليس فقط لأنفسهم ، ولكن أيضًا لضيوف حفل الزفاف ، الذين ربما لن ينسوه أبدًا.

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في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد العروس والعريس مع ضيوف حفل الزفاف وهم يقفزون بالمظلات من منحدرمرتفع ويستمتعون بالمغامرة الممتعة.


 

والجدير بالذكر أن الزوجين  ربطوا العقدة على حافة الجرف ثم انطلقوا في القفز للاحتفال ببدايات جديدة، وقد تم تجهيز جميع الحاضرينفي حفل الزفاف بمعدات السلامة المناسبة.

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انتشر الفيديو على نطاق واسع ، تاركًا الناس مذهولين من هذا العمل الجريء، وكان بعض الناس سعداء بحفل الزفاف الفريد من نوعهوأشادوا بالزوجين لشجاعتهم وجرأتهم.

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