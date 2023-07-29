ثوران بركان ضخم في القارة القطبية ينذر بـ كارثة

حذر العلماء لسنوات من أن انفجار بركان واحد على الأقل في القارة القطبية الجنوبية من شأنه أن يعطل العالم بشكل لا يصدق.

بعيدًا عن البر الرئيسي لأستراليا ، يقع إقليم جزيرة هيرد ، الذي يستضيف بركان بيج بن العظيم والذي شوهد في وقت سابق من هذا العام وهو يقذف الحمم البركانية، وهو مشهد غريب بالنظر إلى أن جزيرة هيرد تقع على بعد 1500 كيلومتر فقط من القارة القطبية الجنوبية.

ومع ذلك ، فإن القارة الجليدية هي موطن لسلسلة من البراكين ، حوالي 100 منها، وهي واحدة من أكبر المناطق البركانية ، إن لم تكن هي أكبر منطقة بركانية ، وتعتبر أنتاركتيكا موطنًا لها ، وتقع على بعد حوالي كيلومترين تحت السطح الجليدي.

بينما يتفق العلماء عمومًا على أن هذه البراكين لا تشكل تهديدًا في الوقت الحالي ، إلا أنهم يقرون بأنه في المستقبل ، سيكون لثورانها المحتمل تأثير عالمي، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

ومن المحتمل أن تكون المنطقة البركانية في القارة القطبية الجنوبية أكبر من سلسلة التلال البركانية القوية في شرق إفريقيا، والتي صُنفت ذات يوم على أنها تضم ​​أكبر تركيز للبراكين في العالم.

لا يوجد حاليًا سوى بركانين نشطين في القارة القطبية الجنوبية ، جبل إريبوس وجزيرة ديسيبشن، وكلاهما فريد من نوعه في تركيبتهما الجيولوجية ، ومختلفين مقارنة بالعديد من الأنواع الموجودة في جميع أنحاء العالم.

اقترح جون سميلي ، أستاذ علم البراكين في جامعة ليستر ، سابقًا أن أي حركة من هذه البراكين يمكن أن تولد كميات كبيرة من المياه الذائبة ، والتي من شأنها أن تتدفق ببطء إلى البحر وترفع المستويات العالمية.

في مقال كتبه في The Conversation ، استكشف هيكل هذه البراكين ، وكشف عن كيفية "إذابة الكهوف الضخمة في قاعدة الجليد وتكوين كميات هائلة من المياه الذائبة".

وأضاف "إن ثورانًا بركانيًا واحدًا لن يكون له تأثير كبير على تدفق الجليد. ما سيحدث فرقًا كبيرًا ، هو إذا اندلعت عدة براكين بالقرب من أو تحت أي من 'تيارات الجليد' البارزة في غرب أنتاركتيكا".

يوجد حوالي 80 في المائة من مخازن المياه العذبة في العالم في القارة القطبية الجنوبية ، وإذا ذابت ، فسوف ترفع مستويات سطح البحر بنحو 60 مترًا.

يقول العلماء إن هذا من شأنه أن يجعل الكوكب غير صالح للسكن على الإطلاق للبشر.