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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حدث منذ 120 ألف عام|يوليو الشهر الأكثر سخونة بتاريخ الأرض وحرارته تحصد الأرواح

صدى البلد

مع استمرار اندلاع موجات الحر الشديدة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، يقول العلماء إن هذا الشهر من المؤكد أن يكون الأكثر سخونة على الإطلاق، وربما الأكثر دفئًا في آخر 120 ألف عام.

يعتبر شهر يوليو حارًا جدًا حتى الآن لدرجة أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي واثقان من أن الرقم القياسي لعام 2019 سيتم تحطيمه، حتى مع مرور عدة أيام.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن عصر الاحتباس الحراري قد انتهى وأن كوكبنا يدخل الآن "عصر الغليان العالمي"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وكانت قد حطمت قراءات درجات الحرارة العالمية للهواء والبحر بالإضافة إلى خسائر الجليد البحري في أنتاركتيكا الأرقام القياسية السابقة هذا الصيف ، بينما تمزق حرائق الغابات حاليًا اليونان وأجزاء أخرى من البحر الأبيض المتوسط.

ويرجع الخبراء السبب الرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة في استخدام الوقود الأحفوري، فهو السبب في الحرارة الشديدة التي جعلت شهر يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق.

وقال الدكتور كارستن هاوستين ، عالم المناخ من جامعة لايبزيج الذي أجرى عملية إعادة تحليل منفصلة للبيانات، بالنظر إلى أن آخر مرة كانت فيها درجات الحرارة العالمية بهذا الارتفاع كانت منذ 120 ألف عام ،  ولكن حتى الآن  يوليو 2023 هو الشهر الأكثر سخونة على كوكب الأرض.

وقد أضاف علماء مكتب الأرصاد الجوية أن هذه الحرارة الشديدة هي مثال لما سيحدث في المستقبل إذا لم يتم السيطرة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقالت الدكتورة فريدريك أوتو ، عالمة المناخ في جامعة إمبريال كوليدج بلندن ، إنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة للحرارة الشديدة التي عانت منها أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا ، لكن ربما يكون العدد بالآلاف.

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ووصفت الدكتور أوتو الحرارة بأنها “قاتل صامت” يؤثر على الفئات الأكثر ضعفاً ، أولئك الذين يعانون من ظروف صحية سابقة أو الذين يعيشون في منازل سيئة البناء.

فيما قدرت دراسة نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر أن أكثر من 61000 شخص ماتوا في جميع أنحاء أوروبا العام الماضي بسبب الحرارة ، وكان أكثر من 3000 منهم في المملكة المتحدة.

وقال كارلو بونتمبو ، مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ: "درجات الحرارة المحطمة للأرقام القياسية جزء من اتجاه الزيادات الهائلة في درجات الحرارة العالمية، فالانبعاثات البشرية المنشأ هي المحرك الرئيسي في نهاية المطاف لارتفاع درجات الحرارة هذه".

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