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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قطع ثلج تجبر طائرة على الهبوط الاضطراري بروما.. هذا ما حدث

صدى البلد

أقلعت طائرة ركاب مزدحمة من مطار مالبينسا في ميلانو لكنها اضطرت للهبوط بعد تعرضها لأضرار مروعة في عاصفة ثلجية.

اضطرت طائرة ركاب مكتظة متجهة إلى نيويورك قادمة من ميلانو إلى الهبوط اضطرارياً بعد تعرضها لثغرات هائلة في جسم الطائرة من حريق بحجم كرة التنس فوق إيطاليا.

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ضرب الطقس السيئ والغريب رحلة دلتا إيرلاينز DL185 عندما أقلعت من مطار مالبينسا في ميلانو اليوم حيث عانت من ضربات قطع من الثلج في مقدمة الطائرة  والأجنحة.


تُظهر الصور التي تمت مشاركتها على موقع تويتر ثقوبًا كبيرة في مقدمة الطائرة وأجنحة وأضرارًا لحقت بمحركات طائرة بوينج 767.

أظهرت صور الرادار من شمال إيطاليا أن المنطقة كانت تعاني من عواصف رعدية حيث ضرب الهواء البارد القادم من جبال الألب الهواء الدافئ بشكل استثنائي الذي يغطي معظم جنوب أوروبا.


تسببت الفيضانات المفاجئة والبرق وعواصف البرد في أضرار في جميع أنحاء المنطقة، بعد تجربة ظروف الطيران القاسية ، تحولت الطائرة جنوبًا إلى مطار ليوناردو دا فينشي الدولي في روما.

وقالت دلتا ايرلاينز في بيان لها: “تم تحويل الرحلة DL185 من ميلانو إلى نيويورك جون كينيدي إلى روما بعد تعرضها لطقس قاس بعد إقلاعها”.

“لقد هبطت الطائرة بسلام ونزل الركاب بشكل طبيعي، وتعرضت الطائرة لبعض الأضرار أثناء سوء الأحوال الجوية والتي يقوم فريق الصيانة المحلي لدينا بمراجعتها”.

 

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تقع مدينة ميلانو في منطقة لومباردي ، التي تعرضت في الأيام الأخيرة لضربات عدة عواصف بَرَد بحجم كرات التنس وجلدها رياح قوية.

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