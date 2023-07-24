الموت لكل من يقترب من تلك الجزيرة.. ما القصة؟

داخل جزيرة يعيش شعب معزول عن العالم، وتعتبر رسميًا منطقة محظورة، وكلما اقترب السياح والصيادون من تلك الجزيرة فجزائهم القتل بالأقواس والسهام والرماح لاقترابهم أكثر من اللازم.



كان الأشخاص الذين يتجاهلون التحذيرات بعدم زيارة موطن جزيرة الفردوس للقبيلة الأكثر عزلة في العالم لن يعودوا أحياء، وذلك لأن أهل الجزيرة الذين قتلوا العديد من الصيادين ومبشر أمريكي في العشرين عامًا الماضية ، هم شعب مستقل بشدة يحرس أرضه ضد جميع المتسللين.





وتعد القبيلة واحدة من آخر الأشخاص الذين لم يتم الاتصال بهم على كوكب الأرض ويعيشون منفصلين تمامًا عن العالم الخارجي في جزيرة نورث سينتينيل في خليج البنغال بين جنوب شرق آسيا والهند.

وجدت الدراسات التي أجريت على بعض الأشخاص الأكثر صداقة في المنطقة أنهم يتمتعون بصحة جيدة بشكل لا يصدق ولديهم نظام غذائي متنوع مع تغذية "مثالية" ، بالإضافة إلى معرفة لا تصدق بأكثر من 150 نباتًا و300 نوعًا من الحيوانات.



