نهاية محزنة.. زجاجة من مشروب الطاقة تنهي حياة مراهق

كانت زجاجة من مشروب الطاقة سببًا في نهاية حياة مراهق بشكل مأساوي، بعد أيام قليلة من الألم والمعاناة قضاهم في المستشفى.

مرض روهان غودهانية، البالغ من العمر 16 عامًا، الذي يعيش مع اسرته في لندن، بعد شرب مشروب الطاقة، وتوفي بعد ثلاثة أيام في مستشفى ويست ميدلسكس بعد معاناته من "ضرر في الدماغ".





وأجريت تحقيقات في وفاة المراهق، وسمع تحقيق أن فحص ما بعد الوفاة لم يتمكن من التأكد من سبب وفاته حينها.

ولكن يكتشف الطب الشرعي بعد مرور أشهر من وفاة المراهق بأنه كان يعاني من بداية متأخرة لنقص المرض النادر أورنيثين ترانسكارباميليز (OTC).



وقد توصلوا إلى إصابته بهذا المرض النادر بعد ما تم التبرع بكبد المراهق وكليتيه للزرع، وعند فحصهم لزراعتهم في مريض آخر اكتشفوا مرض المراهق.

يمنع المرض النادر OTC انهيار الأمونيا، مما يؤدي إلى تراكم مستويات قاتلة في مجرى الدم، ويمكن أن يحدث بسبب حمل البروتين.

في ختام تحقيق روهان في محكمة ميلتون كينز، قال الطبيب الشرعي "توم أوزبورن": "أجد أن روهان تناول مشروب طاقة تم شراؤه من سوبر ماركت وأن هذا أدى إلى رد فعل حاد، جعله يعانى من مرض ما لم يكن معروفًا له ولعائلته في ذلك الوقت".

وقد وصف وفاة روهان بأنها "مأساة"، مضيفًا: "ليس هناك شك في أن هذا كان شابًا أمامه مستقبل مشرق".