بمقابل ضخم.. بيع أحذية نادرة من إنتاج شركة آبل في مزاد علني

قد لا تكون الموضة هي أول ما تفكر فيه عند التفكير في شركة "آبل"، لكن عملاق التكنولوجيا انخرط في تصميم الملابس خلال التسعينيات، وخاصًةالأحذية وهم معروضون ​​الآن للبيع بالمزاد.

كانت الأحذية الرياضية مصممة حصريًا لموظفي ستيف جوبز الأوائل ، وباللون الأبيض فقط بصرف النظر عن شعار "آبل" الذي يتكون من ألوان قوس قزح.

تبيع الأحذية شركة Sotheby's ومقرها نيويورك ، والتي تقول إنها كانت هدية لمرة واحدة في مؤتمر المبيعات الوطنية قبل عام 2000 مباشرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في حين أن أحذية Omega x Apple الرياضية مازالت بحالتها الجديدة، مع زوج إضافي من الأربطة الحمراء، ولكن توضح الشركة البائعة للأحذية إن لديهم بعض العيوب ، بما في ذلك اصفرار حول النعل.

وهي متاحة للبيع دوليًا ، على الرغم من عدم تضمين الضرائب الإضافية في سعر المزاد البالغ 50 ألف دولار، ويأتي البيع النادر للغاية بعد ما يقرب من ست سنوات من طرح زوج آخر من الحذاء الرياضي مقابل 15000 دولار على موقع eBay.

جاء هذا أيضًا بعد عام واحد فقط من طرح سترة سوداء وكتب ومفاتيح وأشياء شخصية أخرى تخص الرئيس التنفيذي لشركة Apple الراحل والمؤسس المشارك ستيف جوبز للبيع في مزاد علني.