بعد شهرين من التوهان.. بحار أسترالي يعود إلى بلده ليكتشف معجزة

فقد بحار أسترالي طريقه في المحيط أثناء رحلة سفر، وتقطعت به السبل في المحيط الهادئ لأشهر ، ليبقى تائهًا هو وكلبه.





أفادت وسائل إعلام أسترالية أن تيم شادوك البالغ من العمر 51 عاما، وكلبه تم إنقاذهما بعد شهرين من مغادرتهما ساحل المكسيك بنية السفر إلى بولينيزيا الفرنسية.





بعد أسابيع قليلة من رحلته ، دمرت عاصفة إلكترونيات السيد شادوك ، مما جعله غير قادر على طلب المساعدة أو إيجاد طريقه إلى أقرب ساحل.





وعلى الرغم من كل الصعاب وبعد شهرين من الوحدة، لاحظت مروحية القارب الذي كان البحار يعمل عليه في صيد سمك التونة.





لتذهب فرق الإنقاذ إليه بعد ذلك، وتبدأ في سؤاله: "هل يمكنني الحصول على اسمك من فضلك؟" ليجيب: "أنا تيم شادوك ، أنا من أستراليا".

وعلى الفور تلقى الرجل وكلبه رعاية طبية، وفي حديثه لقناة 9 الإخبارية الأسترالية ، قال السيد شاروك: "لقد مررت بمحنة صعبة للغاية في البحر."





وأوضح: "أنا فقط بحاجة إلى الراحة والطعام الجيد لأنني كنت وحدي في البحر لفترة طويلة. وإلا فأنا بصحة جيدة ".





كان الرجل قادرًا على إبقاء نفسه على قيد الحياة من خلال شرب مياه الأمطار وأكل الأسماك النيئة أثناء ضياعه في المحيط الهادئ.





وخلال حديثه أوضح "شادوك" إنه كان مصابًا بـ سرطان الأمعاء على مدار سنوات، ولكن أثناء ضياعه في المحيط واعتماده على نظام غذائي وهو الأسماك النيئة كان اه الفضل في أن يشفى من السرطان.





قال مايك تيبتون ، أستاذ علم وظائف الأعضاء البشرية والتطبيقية في مختبر البيئات القاسية ، إن النتيجة السعيدة غير المتوقعة قد تحققت من خلال "مزيج من الحظ والمهارة".

