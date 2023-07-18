بلعت طقم سنانها.. سيدة تتفاجأ بجسم غريب في معدتها.. تفاصيل

عانت امرأة مسنة من ألم شديد بمعدتها ولكنها لم تعلم إنها ما السبب وراء تلك الالام الشديدة حتى اكتشف الأطباء أنها ابتلعت طقم أسنانها الاصطناعية.

كانت المريضة التي عانت من الخرف تعاني من ألم خفيف وصعوبة في البلع أو غثيان ، ولكن تم نقلها إلى المستشفى من قبل ابنها كإجراء احترازي.





كان الأطباء في حيرة من أمرهم بشأن المكان الذي يمكن أن يذهب إليه طقم الأسنان السفلي وأجروا فحصًا للمريضة المسنة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





تم إدخال كاميرا في الجهاز الهضمي السفلي للمرأة حيث تم اكتشاف طقم الأسنان في معدتها، ثم تم إزالة المنظار الداخلي وإعادة إدخاله مع غطاء واقٍ لغطاء جسم غريب متصل بالطرف.





بعد عدة محاولات فاشلة ، تمكن الأطباء من وضع واقي غطاء المحرك فوق طقم الأسنان وإمساكه بملقط أسنان ، وإزالة الجسم الغريب من معدة المرأة.





استغرقت العملية أكثر من ساعتين بقليل وسُمح للمريض بالعودة إلى المنزل في اليوم التالي.





قال خبراء في مركز ساوثويسترن الطبي التابع لجامعة تكساس في دالاس إنه لم تكن هناك إصابة كبيرة ناجمة عن إزالة طقم الأسنان.





وأضاف الأطباء أن تاريخ المرأة مع الخرف والسكتة الدماغية وسرطان الغدد الليمفاوية في الجهاز العصبي المركزي جعلها أقل وعيًا بمرور الجسم الغريب إلى معدتها.