معجزة جراحية.. طبيب يعيد ربط رأس طفل بعد حادث خطير

بأيدي ماهرة ودقة شديدة تمكن جراح في إعادة ربط رأس طفل بعد تعرضه لإصابات خطيرة إثر حادث سيارة.

كان الطفل "سليمان حسن" يركب دراجته عندما صدمته السيارة وأصيب بقطع رأس داخلي، انفصلت جمجمته عن الفقرات العلوية لعموده الفقري، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تُعرف الإصابة رسميًا باسم خلع المفصل القذالي الثنائي، وقد تم نقل الطفل الفلسطيني البالغ من العمر 12 عامًا إلى مركز هداسا الطبي ، حيث تم نقله إلى وحدة الصدمات لإجراء الجراحة.

وقال الأطباء إن رأسه انفصل بشكل شبه كامل عن قاعدة رقبته، قاد الدكتور أوهاد عيناف اختصاصي تقويم العظام العملية المعجزة التي استمرت عدة ساعات.

وأوضح إيناف: "قدرتنا على إنقاذ الطفل كانت بفضل معرفتنا والتكنولوجيا الأكثر ابتكارًا في غرفة العمليات"، مضيفا أن الفريق "قاتل من أجل حياة الصبي".

زعم المهنيون الطبيون أن معدل نجاة حسن محتمل يقارب 50٪ ، ووصفوا النجاح بأنه 'ليس أقل من معجزة'.